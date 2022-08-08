Суд снова отказал в апелляции Илье Яшину*

Сегодня в Мосгорсуде рассмотрели жалобу Ильи Яшина* на арест. Суд жалобу не удовлетворил и оставил Яшина* в СИЗО. Политик пришел на заседание с плакатом «Нет войне».

Оппозиционера обвинили в «дискредитации армии». В СИЗО он будет находиться как минимум до 11 сентября.

Поводом к уголовному делу стал один из его эфиров на Ютуб, в котором он показал часть репортажа ВВС об убийствах мирных жителей в Буче, а потом — версию Минобороны о том, что это «фейки и постановка».

О своем преследовании оппозиционер писал, что это был намек на то, чтобы он уехал из России. Но он покидать страну не собирался.





*Илью Яшина Минюст России считает «иностранным агентом».