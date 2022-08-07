Главный редактор телекомпании "Дождь"* Тихон Дзядко отвечает спикеру МИДа Марии Захаровой

Всякий раз хочу пропускать ее записи мимо ушей, но потом вспоминаю, что она, к сожалению, представляет российский МИД, и ее сообщения цитируются госагентствами.
Так вот. Конечно же, это ложь. Никаких бумаг о сотрудничестве Дождь ни с кем не подписывал. Никаких собеседований никто ни с кем не проводил. Единственное мое столкновение с латвийскими силовыми органами заключалось в том, что пограничница спросила у меня цель приезда в Латвию и поставила штамп в паспорт.
Зачем Мария Захарова так врет, совершенно понятно: в основе стоит желание «скомпрометировать» Дождь, чтобы люди с сомнением относились к нашим материалам, допуская, что у нас есть какой-то «хозяин». В отличие от Марии Захаровой, у нас хозяев нет. Мы независимы и свободны.
Ирония ситуации заключается и в том, что процесс оформления для работы и жизни в Латвии очень сложен и пока до конца не завершён, что, конечно, вызывает сожаление. Из-за этого, например, мы вышли в эфир в середине июля, а не раньше. Идея о «сотрудничестве» - не более чем проявление богатой фантазии чиновницы российского МИДа.
Источник : t.me/tdzyadko/2006
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