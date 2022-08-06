Глава украинского Amnesty покинула свой пост после публикации доклада о нарушениях ВСУ

Директор украинского офиса Amnesty Оксана Покальчук заявила, что покидает свой пост после публикации доклада организации о нарушениях, которые допускают украинские военные в ходе боевых действий. Причиной она назвала «ценностные» расхождения с руководством.

«Это еще одна потеря, которую мне принесла война. Любимая работа, семь лет жизни, планы на будущее, а в последние пять месяцев — еще и спасательный круг в виде правозащитной работы во благо родной страны во время войны. Все разбилось о стену бюрократии и глухого языкового барьера», — написала Покальчук в соцсетях.

В докладе международной правозащитной организации Amnesty International, опубликованном 4 августа, говорилось, что в апреле ВСУ разместили свои позиции в 19 населенных пунктах, тем самым подвергая опасности мирных жителей. Однако во многих других исследованных случаях доказательств этому не нашлось.



В офисе президента Украины назвали доклад «крайне странным» и заявили, что делают все, чтобы защитить своих граждан. Советник главы офиса президента Михаил Подоляк сказал Би-би-си, что заявление Amnesty выглядит «органичной частью российской кампании по дезинформации и пропаганде», цель которой — дискредитация Киева и подрыв поставок вооружения со стороны западных партнеров.

Доклад вызвал критику и в украинском подразделении Amnesty. По словам Покальчук, украинский офис не привлекали к подготовке доклада. Она «до последнего» надеялась все исправить, однако руководство «не предприняло должных шагов для защиты интересов людей, на которых работает организация, и всего правозащитного движения».

В свою очередь Amnesty International выступила в защиту своего доклада. В организации заявили, что не откажутся от сделанных выводов, сообщает ТАСС. Организация также сообщила, что 29 июля направила правительству Украины письмо, в котором уведомила о результатах расследования.

