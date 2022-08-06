Иван Ургант — заявление в Группу расследования антироссийской деятельности,

Я, Ургант Иван Андреевич, внимательно ознакомился с видеоматериалами первого заседания Группы Расследования Антироссийской Деятельности в сфере культуры (1 час 40 минут). И считаю появление такой группы необходимым, а все предложения, высказанными участниками заседания, точными и своевременными.
Со своей стороны хочу посодействовать плодотворной работе группы и внести несколько рациональных предложений:
Первое. В связи с очевидной необходимостью, просьба законодательно закрепить возможность привлечения к ответственности не только указанных вами лиц, но и их ближайших родственников с предоставлением возможности последующего отречения.
Второе. В рамках развития и поддержки вашей идеи «русского маккартизма» предлагается изъять из свободной продажи все альбомы Пола Маккартни, за исключением альбома «Back in USSR»
Третье. Предлагаю освобождать от заседания группы тех членов партии «Справедливая Россия – За Правду», кому в этот день оглашается обвинительный приговор в Мосгорсуде.
Четвертое. Так как аббревиатура ГРАД не полностью отображает тот гигантский объем работы, с которым придется столкнуться, вношу предложение переименовать Группу Расследования Антироссийской Деятельности в Группу Обнаружения Врагов Нашего Общества.
Пятое. В качестве гимна Группы предлагаю использовать песню Ярослава Евдокимова «Фантазер».
Оригинал и фото из телеграм-канала Ивана Урганта https://web.telegram.org/z/#-1527974724