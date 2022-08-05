Скочиленко не передают безглютеновую еду в петербургском ИВС

Сотрудники изолятора временного содержания Василеостровского района в Петербурге морят голодом художницу и активистку Сашу Скочиленко, обвиняемую в распространении «фейков» о российской армии (п. «д» ч. 2 ст. 207.3 УК). Ей не передают безглютеновую еду, которую ей приносят близкие, сообщила адвокат художницы Яна Неповиннова.

«Саша была вынуждена голодать почти двое суток. Вчера Сашу этапировали; вчера и сегодня нам удалось передать в ИВС безглютеновую еду — но сегодня я видела Сашу в обед, и она мне сообщила, что ни вчерашняя, ни сегодняшняя передачи до нее не дошли», — рассказала она.



По словам Неповинновой, у Скочиленко начались боли в животе и сердце. Она напомнила, что художнице необходимо комплексное обследование сердца, однако все заявления Скочиленко к начальству СИЗО-5, в котором она содержалась, пока остаются без ответа.

«Сегодня Саша подала уже на имя начальника ИВС еще одно заявление с приложением копий этих медицинских документов, для того чтобы возможно он ее этапировал в больницу, чтобы спасти Саше жизнь», — добавила адвокат.

О том, что Скочиленко этапировали в изолятор временного содержания (ИВС) Василестровского района Петербурга, стало известно в понедельник. Ее перевели из СИЗО-5, чтобы следователь мог ознакомиться с материалами ее уголовного дела.

Напомним, у Скочиленко диагностирована целиакия (генетически предрасположенная непереносимость глютена). При употреблении в пищу глютена у больных целиакией могут начать отказывать органы, могут развиться онкологические или аутоиммунные заболевания.

Ситуация осложнилась тем, что ИВС принимает передачи лишь два дня в неделю, при этом с собой художнице удалось взять лишь безглютеновый хлеб. Следователь заверил, что из СИЗО передали информацию о спецдиете, необходимой для Скочиленко, а также договорились о возможности передавать продукты для нее не только в эти дни. Позднее эту информацию близким художницы подтвердил начальник изолятора временного содержания.

Уголовное дело в отношении Саши Скочиленко возбудили минувшей весной. Художница 31 марта в магазине «Перекресток» в Петербурге заменила ценники на товары информацией о боях в Украине и действии российских военных. Позднее одна из покупательниц супермаркета написала на нее донос. Активистку поместили под стражу 13 апреля.