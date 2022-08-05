Путин подписал указ о спецмерах в экономике в связи с «недружественными действиями» других стран

Президент России Владимир Путин подписал указ о применении специальных экономических мер в финансовой и топливно-энергетической сферах в связи с «недружественными» действиями других стран. Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации в пятницу, 5 августа.

Своим указом Путин до конца года запретил представителям «недружественных» стран, владеющим акциями стратегических предприятий РФ, совершать сделки с этими акциями. Документ также вводит запрет для инвесторов из этих стран совершать сделки с долями в «Сахалине-1» и Харьягинском месторождении. Правительство, по указу, должно подготовить и список российских банков, на которые распространяется запрет на продажу долей держателями из недружественных стран.

В День ВМФ, 31 июля, президент России Владимир Путин утвердил новую Морскую доктрину РФ. Основной угрозой безопасности РФ в документе объявляется курс США на доминирование в Мировом океане, а также рост активности НАТО. В частности, в документе говорится о продвижении сил Североатлантического альянса к границам России, а также наращивании учений сил объединения в акваториях морей, прилегающих к РФ.

Кроме того, согласно доктрине, национальные интересы России распространяются на весь Мировой океан (и Каспийское море). Для России основные риски связаны с зависимостью России от морских перевозок и трубопроводов, а также с санкциями. «Коммерсант» уточняет, что США и союзники также хотят ограничить доступ РФ к ресурсам Мирового океана. А у некоторых стран есть территориальные претензии к России.