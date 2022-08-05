Китай отменил встречу с представителем Пентагона в ответ на визит Пелоси на Тайвань

Китай отменил рабочую встречу представителей минобороны КНР и США в ответ на визит спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси на Тайвань. Об этом говорится в официальном заявлении на сайте МИД КНР.

Из заявления следует, что отмена рабочей встречи стала ответом на визит Пелоси на Тайвань, несмотря на протесты КНР. Пекин также прекращает диалог с Вашингтоном на уровне региональных военных командований, а также отменяет встречи с представителями США в рамках механизма по обеспечению безопасности на море.

Ранее спикер Палаты представителей США Нэнси Пелоси осудила действия Китая в связи с ракетным обстрелом по акватории к востоку от Тайваня. Она потребовала «немедленно» прекратить их запуски, поскольку пять баллистических ракет упали в исключительной экономической зоне Японии. Кроме того, спикер Палаты представителей США заявила, что Пекин пытается «изолировать» Тайвань.



Госсекретарь США Энтони Блинкен в свою очередь заявил, что ответ Китая на визит Пелоси стал «вопиюще провокационным». Он также отметил, что Соединенные Штаты поддерживают каналы коммуникации с Китаем, и поездка Пелоси на Тайвань обсуждалась с главой МИД КНР в прошлом месяце.

Китай рассматривает визиты официальных лиц США на Тайвань как обнадеживающий сигнал лагерю сторонников независимости на острове. Власти КНР считают остров своей территорией и опасаются поддержки США демократических властей острова.