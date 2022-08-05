Пелоси потребовала от КНР прекратить военные учения вблизи Тайваня

Спикер Палаты представителей США Нэнси Пелоси призвала Китай «незамедлительно» прекратить пуски ракет вблизи Тайваня. С соответствующим заявлением она выступила по итогам переговоров с премьер-министром Японии Фумио Кисидой в рамках своей поездки по Азии, сообщает портал Axios.

Пелоси осудила действия Китая в связи с ракетным обстрелом по акватории к востоку от Тайваня. Она потребовала «немедленно» прекратить их запуски, поскольку пять баллистических ракет упали в исключительной экономической зоне Японии. Кроме того, спикер Палаты представителей США заявила, что Пекин пытается «изолировать» Тайвань.



Госсекретарь США Энтони Блинкен в свою очередь заявил, что ответ Китая на визит Пелоси стал «вопиюще провокационным», передает Reuters. Он также отметил, что Соединенные Штаты поддерживают каналы коммуникации с Китаем, и поездка Пелоси на Тайвань обсуждалась с главой МИД КНР в прошлом месяце.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала призыв Нэнси Пелоси прекратить ракетные пуски вблизи Тайваня. «Ей, видимо, понравилось, как накануне МИД КНР сравнил её демократию с халатом, по которому ползают вши: «Он может выглядеть роскошным издалека, но не выдерживает близкого рассмотрения». Думаю, скоро Поднебесная обогатит мир насекомых сравнениями», — написала она в своем Telegram-канале.

Как сообщает CNN, аналитики сходятся во мнении, что целью военных учений Китая вблизи Тайваня является демонстрация властям Тайбэя, Токио и Вашингтона своего контроля над островом. По мнению экспертов, военные операции не были резким ответом на неоднозначный визит Пелоси на Тайвань, а являются частью многолетнего плана по подчинению Тайваня Пекину.

«Вот чего действительно добилась Нэнси Пелоси, так это повышения осведомленности мировой общественности о продолжающейся уже более десяти лет кампании военного принуждения Китая против Тайваня», — отметил приглашенный старший научный сотрудник Школы государственной политики имени Ли Куан Ю при Национальном университете Сингапура Дрю Томпсон, добавив, что Китай проводит подобные учения каждый год.

В свою очередь Карл Шустер, бывший директор по операциям Объединенного разведывательного центра Тихоокеанского командования США на Гавайях, подтвердил CNN слова Пелоси о целях военных учений КНР вблизи Тайваня. По его словам, Пекин обстрелами демонстрирует свое влияние на воздушную и морскую торговлю через Тайваньский пролив и вокруг острова. При этом Шустер признал, что эти учения по масштабу превзошли все те, что Китай организовывал в предыдущуие годы.

Напомним, правительственный спецборт со спикером палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси приземлился в аэропорту Тайбэя вечером 2 августа, несмотря на предупреждения Китая о возможном ответе. КНР начала военные учения у берегов Тайваня.

В ходе визита она встретилась с главой Тайваня Цай Инвэнь, ей вручили орден Благожелательных облаков за заслуги в продвижении отношений Вашингтона и Тайбэя. В КНР считают, что визит американского конгрессмена на остров противоречит принципам политики «одного Китая». В Белом доме эту информацию опровергли, но Пелоси говорила, что ее визит — поддержка демократии в Тайване.

Нэнси Пелоси покинула Тайвань накануне, однако у берегов острова остался авианосец США «Рональд Рейган». По словам госсекретаря США Энтони Блинкена, экипажу судна приказано следить за обстановкой в Тайваньском проливе.