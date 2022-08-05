В Стамбуле досмотрели сухогруз Fulmar S, который направится за зерном в порт Черноморска

В Стамбуле завершился досмотр первого сухогруза, который направится в Украину забирать зерно. В настоящее время он движется в порт Черноморска, передает турецкий гостелеканал TRT Haber.

Досмотр сухогруза Fulmar S провели представители Турции, России, Украины и ООН, которые работают в Совместном координационном центре. Вскоре они также проведут инспекцию на судах Polarnet, Rojen и Teesport, которые вышли из портов Одесской области. В настоящее время они идут с кукурузой в Турцию, Великобританию и Ирландию.

Первым сухогрузом, который покинул порт Одессы, стал Razoni. 1 августа он направился в Ливан с 26 тысячами тонн украинского зерна. Он успешно прибыл в Стамбул в ночь на 3 августа, где прошел инспекцию. Теперь он направляется в порт Триполи.

Это стало возможным благодаря заключению четырехстороннего соглашения о содействии вывозу зерна из украинских портов между Турцией, Россией, Украиной и ООН. Документ предполагает создание коридора, который позволит вывозить украинское зерно по Черному морю.

На следующий день после подписания соглашения Москва атаковала порт Одессы. Из-за этого есть опасения, что Россия не будет соблюдать условия зерновой сделки.

