Верующие совершат крестный ход на границе с Китаем

В Хабаровском крае православные верующие пройдут крестным ходом на границе с Китаем. Они преодолеют около 130 километров пешком в честь 600-летней годовщины обретения мощей святого преподобного Сергия Радонежского.

Как сообщает ИА «Хабаровский край сегодня», Переяславский крестный ход будет проходить по району имени Лазо Хабаровского края с 20 по 26 августа. Протяженность маршрута составляет 450 километров. Чтобы уложиться во временные рамки, маршрут частично преодолеют на автобусах. Порядка 12 километров пути пролегает вдоль границы с Китаем. Там пройдет богослужение у поклонного креста, к которому присоединятся российские пограничники.

Восточная зона боевого командования китайской армии 2 августа анонсировала проведение серии военных операций около Тайваня. Вооруженные силы Китая провели учения с боевой стрельбой в шести районах вокруг острова. Кроме того, Ракетные войска Китая совершили пуски ракет с неядерной боевой частью по акватории к востоку от Тайваня. МИД КНР назвал учения ВС Китая в районе Тайваня необходимой и законной ответной мерой на визит спикера палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси на Тайвань.