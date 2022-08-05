Три судна с украинским зерном вышли в море и отправляются в Стамбул

Еще три сухогруза с украинским зерном покинули порты Одессы и Черноморска, сообщили в Минобороны Турции. Суда направятся по морскому гуманитарному коридору в Стамбул, где их досмотрит делегация Координационного центра.

Судно Polarnet вышло из порта Черноморска и везет 12 тысяч тонн кукурузы в турецкий Карасу. Корабль Rojen с 13 тысячами тонн кукурузы направляется из этого же порта в британский Teesport. Сухогруз Navistar перевезет из Одессы 33 тысячи тонн кукурузы в Рингаскидди (Ирландия).

Первым сухогрузом, который направился из порта Одессы в Ливан, стал Razoni. Он перевозил 26 тысяч тонн украинского зерна. Он успешно прибыл в Стамбул в ночь на 3 августа, где прошел инспекцию. Теперь он направляется в порт Триполи.

Это стало возможным благодаря заключению четырехстороннего соглашения о содействии вывозу зерна из украинских портов между Турцией, Россией, Украиной и ООН. Документ предполагает создание коридора, который позволит вывозить украинское зерно по Черному морю.

На следующий день после подписания соглашения Москва атаковала порт Одессы. Из-за этого есть опасения, что Россия не будет соблюдать условия зерновой сделки.





