162-й день боев: главное

Губернатор Белгородской области Александр Богомаз сообщил, что сегодня вечером обстреляли поселок Климово. На место выехали оперативные службы.

По уточненной информации, обстрел был из ракетного комплекса «Точка-У». Боеприпас сбила система ПВО, осколки попали на объекты гражданской инфраструктуры. Внешние повреждения получили несколько домовладений, зерновой приёмник хлебопредприятия, остекление школы, автомобиль, уточнили власти.

Два человека пострадали, у них легкие осколочные ранения.

Украину обвинили в ударе по Донецку в тот момент, когда там проходили похороны полевого командира Ольги Качуры — накануне Владимир Путин посмертно удостоил ее звания Героя России. Погибли пять человек, шестеро получили ранения, пишет ВВС.

Украина отрицает причастность к удару.

«По Донецку бьют только сами россияне или корпуса народной милиции непризнанных криминальных республик. Поэтому бессмысленно нам наносить удары по каким-то мероприятиям в Донецке», — сообщил советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк.

После ударов по Торецку Донецкой области погибли восемь человек, пишет «Настоящее время»*. Удар пришелся на остановку общественного транспорта, когда там было большое скопление людей. Среди раненых оказалось трое детей. Минобороны России об обстреле Торецка не сообщало.

Белый дом обвинил Россию в возможной фальсификации улик в колонии в Еленовке, пишет Associated Press. Их могут сфабриковать перед прибытием международной комиссии. В частности, в качестве доказательств РФ может подбросить боеприпасы HIMARS.

Минобороны обвиняет в обстреле Украину. Киев это отрицает. Сегодня в Кремле на обвинения Белого дома снова заявили, что «Украина убила своих военных».

Amnesty International сообщила, что в апреле ВСУ разместили свои позиции в 19 населенных пунктах, подвергая опасности мирных жителей. Однако во многих других исследованных случаях доказательств этому не нашлось.

В офисе президента Украины назвали доклад «крайне странным» и заявили, что делают все, чтобы защитить своих граждан. Советник главы офиса президента Михаил Подоляк сказал ВВС, что заявление Amnesty выглядит «органичной частью российской кампании по дезинформации и пропаганде», цель которой — дискредитация Киева и подрыв поставок вооружения со стороны западных партнеров.

«Прекратите заниматься созданием фальшивой реальности, где у вас все в чем-то виноваты. Займитесь донесением правды о том, чем является сегодняшняя Россия», — призвал он.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг сообщил, что сейчас — самое опасное время со Второй мировой войны. Как пишет Reuters, Столтенберг отметил, что нельзя допустить, чтобы Россия победила. Он не исключил, что возможно НАТО и его членам придется еще долго поддерживать Украину оружием и другой помощью.

«Если президент Путин даже подумает о том, чтобы сделать что-то подобное со страной НАТО, как он сделал с Грузией, Молдовой или Украиной, то тут же будет задействован весь НАТО», — сказал Столтенберг.

Российское Минобороны рассказало о новых данных, которые получены из «биологических проб от добровольно сложивших оружие украинских военнослужащих». В них якобы нашли антибиотики и следы взаимодействия с опасными болезнями. Также украинские военнослужащие якобы оставили на позициях препараты наркотического действия. В ведомстве провели параллели с солдатами СС и американскими военнослужащими.

«С учетом интереса американской администрации к изучению биологических средств «узконаправленного действия» подобные заявления заставляют по-новому взглянуть на причины возникновения пандемии новой коронавирусной инфекции и роль американских военных биологов… Мы рассматриваем возможность того, что к возникновению нового коронавируса причастно Агентство США по международному развитию (USAID). С 2009 года агентством финансировалась программа «Предикт», в рамках которой изучались новые виды коронавирусов, проводился отлов летучих мышей, являющихся переносчиками этих вирусов. Одним из подрядчиков проекта являлась компания «Метабиота», известная своей военно-биологической деятельностью на территории Украины», — подытожили в докладе.

Разведка Британии сообщает, что ракетные и артиллерийские подразделения Украины продолжают наносить удары по российским военным опорным пунктам, скоплениям личного состава, базам материально-технического обеспечения и складам боеприпасов. Это, скорее всего, повлияет на пополнение тылового снабжения российских военных и окажет давление на российские подразделения боевой поддержки.

Первое судно с украинским зерном 3 августа прибыло в пролив Босфор. Почти наверняка успех этого транзита приведет к более частым отправкам в обоих направлениях. Устранение отставания экспорта, вызванного блокадой портов с февраля 2022 года, останется логистической проблемой.

Российские силы почти наверняка установили пирамидальные радиолокационные отражатели в воде возле недавно поврежденного Антоновского моста и недалеко от недавно поврежденного железнодорожного моста, оба из которых пересекают реку Днепр в Херсоне, на юге Украины. Их используют, чтобы скрыть оборудование от наведения ракет. Это подчеркивает угрозу, которую Россия ощущает из-за возросшей дальности и точности поставленных Украине западных систем.

Аналитики Института изучения войны (ISW) сообщили, что Запорожскую АЭС российские войска используют, чтобы сыграть на опасениях Запада по поводу ядерной катастрофы в Украине и в попытке подорвать волю Запада оказать военную поддержку украинскому контрнаступлению. Об этом говорили вчера в МАГАТЭ. По мнению аналитиков, украинские военные действительно вряд ли пойдут на ведение ответного огня в этом районе. Местные власти говорят о провокациях со стороны России: станция обстреливалась из соседних сел, чтобы обвинить Украину.

Атака на колонию в Еленовке, скорее всего, была произведена ЧВК «Вагнера». Здание, где содержались военнопленные, «заминировали» неустановленными легковоспламеняющимися веществами, что привело к быстрому распространению огня по всему зданию.

Кремль налаживает отношения с Ираном. «Роскосмос» объявил, что 9 августа Россия запустит на орбиту спутник дистанционного зондирования Земли от имени Ирана. Вероятно, это необходимо за предоставление иранских беспилотников, которые будут использоваться в операциях на Украине, а также, возможно, другой военной техники или поддержки.

*«Настоящее время» Минюст считает иностранным агентом