Соратники Навального выпустили расследование о бывшей жене Путина

Сторонники Алексея Навального опубликовали новое расследование о бывшей жене президента России Владимира Путина Людмиле. После развода у нее во владении нашли ранее неизвестную недвижимость в Испании и раскрыли схему обогащения на сотни миллионов рублей в год от мэрии Москвы и госбанков, рассказывает редактор ютуб-канала «Популярная политика» Мария Певчих.

Журналисты обнаружили, что брак Путиных хоть и продлился 30 лет, 20 из них он не был счастливым. Людмила Путина жаловалась подруге в Германии Ирен Питч, что муж не интересуется ее жизнью, а в доме она как обслуживающий персонал. После переезда в Россию это продолжилось: с немецкой подругой ей общаться запретили. И она начала вести ЖЖ, заметки в котором нельзя назвать совпадением: в нем много подробностей о жизни Путиной, ее отношениях с мужем и проч.

Согласно декларации Путина, после развода в 2013 году Людмила Путина не получила ничего: официально задекларированное имущество так и осталось за президентом. Но на самом деле «приданое» у Людмилы было. Как отметили журналисты, с ним ей, в отличие от брака, повезло больше.

Людмила Путина с 2000 курировала Центр развития русского языка, который должен был развивать язык, формировать положительный образ России за рубежом. Под нее он и был создан, рассказывают расследователи.

«Людмила побывала на нескольких мероприятиях, вроде круглых столов на тему детских книг и русского языка, поздравила победителей конкурса по русскому языку в Казахстане, провела во Франции сеанс связи с МКС для местных школьников, изучающих русский язык, и даже выпустила в честь своего фонда марку и конверт. И, в принципе, всё», — описывают работу Путиной в то время.

Для фонда московская мэрия передала участок земли и особняк: дом Волконского на Воздвиженке, 9 «для решения задач содействия обеспечению национальных интересов России». К 2013 году его перестроили: добавили два этажа, изменили купол. Статус памятника истории заблаговременно, в 2009 году, со здания сняли. А сам Центр русского языка переименовали в Центр развития межличностных отношений. Сейчас им руководит новый муж Людмилы, экс-сотрудник телеканала «Россия» Артур Очеретный, а цели Центра — создание условий для решения различных важных социально значимых вопросов в российском обществе и формирование в стране благоприятного психологического климата.

Этот Центр сдает площади в аренду частной фирме Людмилы «Меридиан», а тот уже сдает его в субаренду ВТБ, Сберу и коммерческим фирмам. Вся прибыль оседает у Людмилы, за аренду она платит в разы меньше, чем получает от субаренды. На этом в год фирма зарабатывает больше 250 млн рублей, из которых ВТБ и Сбер дают более 150 млн. Фактически бывшей жене Путина отдали для обогащения особняк и земельный участок в центре Москвы стоимостью 10 млрд рублей, заключают соратники Навального.

Центр также продолжает получать бюджетные деньги от мэрии Москвы, деньги от Газпромбанка и «Северстали» близкого к Путину олигарха Алексея Мордашова, которому принадлежит и часть Национальной медиагруппы, глава которой — Алина Кабаева. За три года от мэрии Центр получил 175 млн рублей, от Газпромбанка — 140 млн и от «Северстали» — 100 млн. Эти деньги также оседают в кармане у компании Людмилы.

Помимо этого впервые обнаружилась вилла в Биаррице и квартира в Давосе, две квартиры в испанской Малаге.