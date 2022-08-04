Бывшая замглавы Минпросвещения Марина Ракова признала вину

Сегодня на заседании Тверского суда экс-замглавы Минпросвещения Марина Ракова попросила заменить ей заключении в СИЗО на домашний арест. Ранее она также сказала, что признала вину — написала явку с повинной, сообщил «Коммерсант». Она также готова полностью возместить ущерб в 21 млн рублей.

Вместе с Раковой по делу о мошенничестве проходит и ректор РАНХиГС Владимир Мау, проректор РАНХиГС Иван Федотов. Мау выпустили из СИЗО под подписку о невыезде, Федотов находится под домашним арестом.

Вчера ректор Московской высшей школы социальных и экономических наук («Шанинка»), директор Института высшей научной школы РАНХиГС Сергей Зуев дал признательные показания и полностью погасил ущерб около 15 млн рублей. Суд перевел его под домашний арест. Он также дал показания против еще нескольких фигурантов.