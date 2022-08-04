Основатель «Мужского государства»* должен будет заплатить компенсацию сети суши-баров в Нижнем Новгороде

В Нижнем Новгороде Ленинский районный суд присудил сети суши-баров «Тануки» компенсацию от основателей и участников движения «Мужское государство»*. Основатель Владислав Поздняков, «активисты» Дмитрий Губанов и Игорь Носов отменяли доставку блюд. Таким способом они требовали удалить рекламу с радужной символикой и темнокожим мужчиной и извиниться перед «русской нацией» за навязывание чуждых ей ценностей, сообщает «Коммерсант».

Компания требовала возместить 158 тысяч рублей ущерба: блюда из отмененных доставок пришлось утилизовать. Суд требования поддержал, но всю сумму ущерба наложил на Позднякова. Остальные фигуранты сказали, что не участвовали в этой «акции».

Поздняков уехал из России, но владельцы компании сказали, что найдут способ взыскать компенсацию ущерба.

Участники «Мужского государства»* травили девушек за отношения с иностранцами во время чемпионата мира по футболу. Претензии, как и к «Тануки», «Мужское государство»* предъявило и к доставке суши «Ебидоеби», которая в итоге извинилась и удалила схожую рекламу.

*«Мужское государство» признано экстремистским и запрещено в России.