ЦБ введет дополнительные меры по сокращению операций в долларах и евро

Центральный банк выпустил доклад о развитии финансового рынка в условиях санкций. Из-за санкций и блокировки российских активов гражданам и бизнесу рискованно, по мнению ЦБ, использовать евро и доллар. Регулятор планирует ускорить девалютизацию и ограничивать операции в долларах и евро.

Выкуп заблокированных активов в ЦБ не рассматривают. Но регулятор планирует дополнить систему надбавок к коэффициентам риска по валютным кредитам и ценным бумагам. Коэффициенты будут варьироваться в зависимости от эмитента валюты: «дружественная» это страна или «недружественная».

Банки при этом должны будут постепенно отказаться от использования «токсичных» валют. В трансграничных операциях планируют больше переходить на рубль и национальные валюты для расчета.

На этой неделе ЦБ продлил до 9 марта 2023 года ограничения на снятие наличной валюты для граждан не более 10 тысяч долларов. При этом банки могут продавать грaжданам только евро и доллары, которые поступили в их кассы после 9 апреля 2022 года.