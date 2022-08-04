Close

#Новости

ЦБ введет дополнительные меры по сокращению операций в долларах и евро

04.08.2022

Это должно развивать финансовый рынок в условиях санкций

Центральный банк выпустил доклад о развитии финансового рынка в условиях санкций. Из-за санкций и блокировки российских активов гражданам и бизнесу рискованно, по мнению ЦБ, использовать евро и доллар. Регулятор планирует ускорить девалютизацию и ограничивать операции в долларах и евро. 

Выкуп заблокированных активов в ЦБ не рассматривают. Но регулятор планирует дополнить систему надбавок к коэффициентам риска по валютным кредитам и ценным бумагам. Коэффициенты будут варьироваться в зависимости от эмитента валюты: «дружественная» это страна или «недружественная». 

Банки при этом должны будут постепенно отказаться от использования «токсичных» валют. В трансграничных операциях планируют больше переходить на рубль и национальные валюты для расчета. 

На этой неделе ЦБ продлил до 9 марта 2023 года ограничения на снятие наличной валюты для граждан не более 10 тысяч долларов. При этом банки могут продавать грaжданам только евро и доллары, которые поступили в их кассы после 9 апреля 2022 года.   


×
Мы используем cookie-файлы, для сбора статистики.
Продолжая пользоваться сайтом, вы даете согласие на использование cookie-файлов.