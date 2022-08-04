Адвокат Кара-Мурзы* рассказал подробности нового уголовного дела

На прошлой неделе стало известно, что против Владимира Кара-Мурзы* возбудили еще одно уголовное дело: об осуществлении деятельности «нежелательной организации» (ч.1 ст.234.1 УК РФ). Сегодня адвокат политика Вадим Прохоров сообщил, что поводом стало мероприятие в поддержку политзаключенных.

«Мы с адвокатом Ольгой Михайловой ломали голову — какая «нежелательная организация» и какой именно эпизод имеются в виду и будут ему вменены. Но действительность по своему абсурду превзошла наши ожидания! — написал Прохоров. — Оказывается, Владимиру Кара-Мурзе* вменяется в вину, что он якобы на деньги НПО Free Russia Foundation** провел 27 октября 2021 года (в преддверии Дня политзаключенного в России) ежегодную конференцию в поддержку российских политзаключенных в Центре Сахарова в Москве».

Именно такие обвинения указали в постановлении Следственного комитета о привлечении политика к делу в качестве обвиняемого.

«1984» Оруэлла?? Нет — «Россия-2022» Путина!!» — добавил Прохоров.

Владимир Кара-Мурза* обвиняется также в распространении «фейков» об армии из-за выступления в Аризоне. Он находится в СИЗО «Водники» с апреля.

*Владимира Кара-Мурзу Минюст России считает «иностранным агентом».

**Free Russia Foundation Минюст России считает «нежелательной организацией».