Невыполнимая миссия, стоившая риска

Визит спикера Нэнси Пелоси на Тайвань стал новостью, заполнившей все мировые СМИ. Это произошло неслучайно: как спикер Палаты представителей США, Пелоси является прямым преемником президентского поста после вице-президента. Визита американского официального лица столь высокого уровня на Тайвань не было уже 25 лет. Реакция Пекина была предсказуема, и Си Цзиньпин предупредил США, что они «играют с огнем». Эксперты уже начали просчитывать вероятность мировой войны.

Схема учений НОАК в Тайваньском проливе. Фото: FT.com

В итоге все пришли к заключению, что вероятность ничтожно мала, но все же в преддверии визита Пелоси китайская армия провела вблизи Тайваня учения с боевыми стрельбами и серию облетов острова боевой авиацией.

Столь же предсказуема, как реакция Пекина, была реакция Москвы. Как заявил во время своего визита в Мьянму Сергей Лавров, по его мнению, цель визита Пелоси – «стремление доказать всем и вся свою безнаказанность и проявлять свою вседозволенность: что хочу, то и ворочу». Заявление немного странное, если учесть, что с февраля 2022 г. «что хочу, то и ворочу» является официальной внешнеполитической доктриной Москвы (как и внутриполитической тоже).

Сама Пелоси объяснила свои цели в статье для The Washington Post иначе и предельно ясно. Она указала, что «в последние годы Пекин резко усилил напряженность в отношениях с Тайванем. КНР усилила воздушное патрулирование и посылает истребители и самолеты наблюдения даже в зону ПВО Тайваня». Пелоси отметила активизацию кибервойны против Тайваня, указала, что КНР «ежедневно совершает десятки атак на правительственные учреждения Тайваня. В то же время Пекин оказывает экономическое давление на Тайвань, заставляя мировые корпорации разорвать связи с островом, запугивая страны, сотрудничающие с Тайванем, и ограничивая туризм из КНР».

Как заявила Пелоси, «перед лицом усиливающейся агрессии Китайской коммунистической партии визит нашей делегации Конгресса должен рассматриваться как недвусмысленное заявление о том, что Америка поддерживает Тайвань, нашего демократического партнера, который защищает себя и свою свободу».

В США и на Западе, как в свободном мире всегда и по любому случаю, жесткая позиция Пелоси вызвала неоднозначные оценки. Не совсем ясной была и позиция администрации Байдена. Как стало известно из утечек информации – вероятно, намеренной – Белый дом долгое время пытался отговорить Пелоси от визита. Когда президента спросили на пресс-конференции о его мнении, он уклонился от прямого ответа и только сослался на военных, которые посчитали визит «не очень хорошей идеей в данный момент». В итоге в понедельник, 1 августа, Госсекретарь Антони Блинкен все же выразил поддержку Пелоси и призвал Китай не обострять и без того напряженную ситуацию.

Среди возможных сценариев обострения координатор Совета национальной безопасности по стратегическим коммуникациям Джон Кирби (John Kirby) назвал военные провокации, включая запуск ракет в Тайваньском проливе или неоднократные нарушения военными самолетами зоны ПВО Тайваня. Кирби обычно всегда правильно предвидит события, то же произошло и на этот раз. Не прошло и нескольких часов, как Китай объявил о новых четырехдневных военных учениях в районе пролива.

Как считает The Washington Post, беспокойство американских дипломатов, в первую очередь, вызывает перспектива ухудшения отношений КНР и Тайваня. «У Китая есть очень широкий набор инструментов, чтобы навредить Тайваню. – цитирует анонимные официальные источники колумнист Джош Рогин (Josh Rogin). – В прошлом мы видели, что если Китай видит ошибку своего противника, он быстро предпринимает агрессивные шаги, чтобы воспользоваться этим. Именно это они, скорее всего, и сделают в данном случае». (Предчувствие оказалось верным, и в среду КНР наложили санкции на импорт ряда продуктов с Тайваня).

По мнению Рогина, в долгосрочной перспективе Пекин может использовать визит Пелоси как предлог для корректировки военных планов по отношению к Тайваню и усилить свое военное присутствие в Тайваньском проливе. Китай также может активизировать кибератаки на Тайвань (а в понедельник Китай заблокировал на Тайване социальную сеть Weibo).

В своей редакционной статье The Washington Post была еще более категорична. По мнению редакции, гарантией успеха внешней политики являются не только высокие принципы, но и их исполнение в правильное время. И в настоящее время геополитическая ситуация уже достаточно неспокойна, чтобы повышать ставки. Тем более, что сейчас приоритетом для США является война в Украине и сопутствующие ей последствия на мировых рынках продовольствия и энергоносителей.

По мнению лондонского The Economist, «Америка имеет все права защитить Тайвань от вторжения. Эта прозападная демократия с населением 24 млн человек, которая играет важную роль в мировой экономике, производя лучшие в мире компьютерные чипы. Она также является опорой мира в регионе. Но еще одно заявление об этом мало что дает для сдерживания Китая, который уже и так знает, что Америка будет защищать остров».

Поэтому реальной проверкой приверженности Америки должны быть не визиты и заголовки в СМИ, а реальные действия, которые помогут Тайваню стать более устойчивым против возможной агрессии. В числе таких действий The Economist называет изменение военной стратегии Тайваня с тем, чтобы в случае вторжения остров смог использовать более мобильное оружие для ведения асимметричной войны. Как показала война в Украине, такая стратегия приносит плоды.

Как ни странно, но реакция самих тайваньцев на визит Пелоси оказалась более спокойной и взвешенной, чем по другие стороны других океанов. Визит вызвал лишь малочисленные протесты прокитайской «пятой колоны» со стандартным – и бесполезным – лозунгом последнего столетия «Yankee Go Home!». Как написал для The Guardian тайваньский издатель и журналист Брайан Хио (Brian Hioe) «для жителей Тайваня, по крайней мере, пока, жизнь продолжается как обычно. Такова природа жизни в стране, которая уже давно является геополитической пешкой». Как считает Хио, «Пекин потерпел неудачу в создании нарратива эскалации угроз в адрес Тайваня: для людей здесь этот нарратив воспринимается просто как бесконечное повторение пройденного».

По мнению Хио, сила Тайваня заключается в том, что это «процветающая демократия. Демократическая прогрессивная партия, возникшая в результате демократического движения на Тайване, находится у власти. В настоящее время она выступает за сохранение статус-кво (что немного двусмысленно, но означает, что Тайвань де-факто, если не де-юре, является независимым)... Большинство жителей Тайваня тоже поддерживают статус-кво, и лишь незначительное меньшинство желает либо полной независимости, либо скорейшего объединения с Китаем».

Эту истину – а именно, что сила в правде, а правда на государственном уровне – в том, что правительство должно следовать мнению народа, а не навязывать ему свои паранойи – точно отметили в редакционной статье The Wall Street Journal. «Проблема г-на Си заключается в том, – говорится в статье, – что чем более авторитарным он становится внутри страны и за рубежом, тем меньше жители Тайваня хотят присоединиться к материку. Решение г-на Си нарушить договор Китая с Великобританией и уничтожить автономию, которую он обещал Гонконгу, стало переломным моментом для Тайваня. Оно настроило большинство против партии Гоминьдан, которая ищет более тесных связей с материком».

В своей статье в Bloomberg Мэттью Брукер (Matthew Brooker) отмечает малозаметные, но важные моменты визита Пелоси. По мнению Брукера, миссия «была полна символизма… Спикер встретилась с Уэр Кайси, лидером студентов (на площади) Тяньаньмэнь, и Ли Минг-че, тайваньским борцом за демократию, который провел пять лет в тюрьме в Китае по обвинению в подрывной деятельности, а также с Лам Винг-ки, гонконгским издателем, который был арестован на материке за продажу книг, критикующих элиту коммунистической партии, и впоследствии эмигрировал на Тайвань».

В таком свете визит парламентской делегации США на Тайвань имеет не только региональный, но глобальный смысл. Как сказала сама Пелоси, «мы отправляемся в эту миссию в то время, когда мир стоит перед выбором между автократией и демократией. Сегодня Россия ведет преднамеренную и незаконную войну против Украины, убивая тысячи невинных людей – даже детей* – и поэтому очень важно, чтобы Америка и наши союзники ясно дали понять, что мы никогда не уступим автократам.

Когда в апреле я возглавляла делегацию Конгресса в Киеве – это был государственный визит США самого высокого уровня в осажденную страну – я передала президенту Владимиру Зеленскому слова, что мы восхищены тем, как его народ защищает демократию в Украине и демократию во всем мире.

Посещая Тайвань, мы чтим нашу приверженность демократии: мы подтверждаем, что свободы Тайваня – и всех демократических стран – должны уважаться».

На фоне непрекращающихся ракетных бомбардировок городов Украины это заявление Нэнси Пелоси имеет серьезный и исторический смысл.





* По информации Министерства обороны РФ, ни один ребенок во время спецоперации в Украине от действий ВС РФ не пострадал.