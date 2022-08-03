Депутат Госдумы Белоусов получил 10 лет колонии за взятку

Депутат Госдумы Вадим Белоусов получил 10 лет колонии строгого режима по делу о получении взятки в особо крупном размере (ч.6 ст.290 УК РФ). Дело рассматривали в Мосгорсуде, сообщил «Интерфакс». Но на оглашении приговора он не присутствовал, сославшись на занятость.

Помимо срока Белоусову назначили штраф в 500 млн рублей и на три года лишили права занимать должности, связанные с госслужбой. Государственной награды — медали ордена «За заслуги перед Отечеством II степени» — Белоусова лишили.

Приговор Белоусов ожидал под подпиской о невыезде, суд заключил его под стражу до вступления приговора в силу. Но его не смогли отправить в СИЗО из зала суда: он не пришел на оглашение приговора. Защита объяснила это его занятостью.

Вместе с Белоусовым приговор огласили второй фигурантке дела 80-летней Маргарите Бутаковой — теще Белоусова. Ей назначили пять лет условного срока с испытательным сроком в четыре года и штрафом в 500 млн рублей.

По версии следствия, с 2010 по 2014 годы фигуранты вместе с экс-губернатором Челябинской области Михаилом Юревичем получили взятку около 3,4 млрд рублей от представителей дорожно-строительного холдинга «Автобан» за общее покровительство их деятельности. По данным «Коммерсанта», сумма взятки составила 3,25 млрд рублей. Белоусов и Бутакова не признали вину. 6 декабря 2018 года Госдума дала согласие на лишение Белоусова депутатской неприкосновенности.