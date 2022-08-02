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Создатель блога «Омбудсмен полиции» получил 5 лет тюрьмы

02.08.2022

Владимира Воронцова обвинили в вымогательстве, распространении порнографии и публичном оскорблении власти. Но его коллеги считают, что его наказывают за вскрытие язв в системе МВД