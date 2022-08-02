Минфин США ввел санкции против Алины Кабаевой

«Коммерсант» сообщил, что Минфин США внес в SDN-лист 13 граждан России, среди них — гимнастка и глава совета директоров «Национальной Медиа Группы» Алина Кабаева. Визовые санкции введены в отношении 893 российских официальных лиц.

В апреле Wall Street Journal писала, что санкции против Кабаевой вводить не станут — пока — поскольку опасаются реакции Владимира Путина. По данным издания, она — мать двух или трех детей президента России. В пакет санкций ЕС Кабаеву включили в мае.

Сегодня в санкционный список попали Владимир Сальдо, называющий себя главой военно-гражданской администрации Херсонской области Украины, его заместитель Кирилл Стремоусов и другие.

Среди юридических лиц в обновленном списке оказались 30 компаний. В том числе структуры, связанные со «Сколково». Ограничения коснулись также «Комитета спасения за мир и порядок» — пророссийского исполнительного органа в Херсонской области.

Визовые санкции введены в отношении 893 официальных лиц России, в том числе членов Совета Федерации. В списке оказались и более 30 официальных лиц третьих стран за поддержку присоединения Крыма к России.