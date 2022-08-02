Илон Маск против Силиконовой Долины

Twitter поднял свой судебный иск против Илона Маска на новый уровень, направив повестки в суд некоторым из самых известных фигур Кремниевой долины. Согласно юридическим документам, имеющимися в распоряжении The Washington Post, Twitter запросил информацию у инвесторов, в том числе у Чамата Палихапития (Chamath Palihapitiya) — одного из топ-менеджеров Facebook — и Дэвида Сакса (David Sacks), главного операционного директора и руководителя департамента продуктов PayPal.

Повестку в суд получил и партнер Маска Джо Лонсдейл (Joe Lonsdale), который охарактеризовал действия Twitter как «гигантскую кампанию по поиску компромата и запугиванию». «Я не хочу иметь к этому никакого отношения, разве что могу дать несколько едких комментариев», — написал Лонсдейл в своем аккаунте в Твиттере.

Таким образом Twitter пытается заставить Маска завершить сделку по покупке кампании. В апреле руководство Twitter заявило, что Маск намерен выкупить сеть микроблогов за $44 млрд, но в середине мая миллиардер сообщил, что сделки не будет, пока компания не раскроет долю ботов и спам-аккаунтов среди реальных пользователей. Маск утверждает, что количество спам-ботов может превышать 20-25% от числа реальных аккаунтов. По мнению юристов Маска, эти данные имеют важное значение для оценки эффективности бизнеса. 8 июля Маск официально отказался от покупки Twitter и уведомил об этом саму компанию.

После этого Twitter подала иск к миллиардеру с целью добиться завершения сделки. В своем иске компания заявила, что поведение Маска в ходе подготовки к покупке равносильно проявлению «недобросовестности».

Со своей стороны, Маск подал встречный иск против Twitter. Как сообщается, исковое заявление Маска составлено на 164 страницах, и по его просьбе суд пока не раскрывает подробности документа. Судебные слушания по иску Twitter к Илону Маску начнутся 17 октября.