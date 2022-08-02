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#Скандал/Бизнес

Илон Маск против Силиконовой Долины

02.08.2022 | Виктор Давыдов

Twitter пытается заставить Маска завершить сделку по покупке кампании, Маск подает иск против Twitter. Нас ждут месяцы высоких судебных дрязг

Twitter поднял свой судебный иск против Илона Маска на новый уровень, направив повестки в суд некоторым из самых известных фигур Кремниевой долины. Согласно юридическим документам, имеющимися в  распоряжении The Washington Post, Twitter запросил информацию у инвесторов, в том числе у Чамата Палихапития (Chamath Palihapitiya) — одного из топ-менеджеров Facebook — и Дэвида Сакса (David Sacks), главного операционного директора и руководителя департамента продуктов PayPal.

Повестку в суд  получил и партнер Маска Джо Лонсдейл (Joe Lonsdale), который охарактеризовал действия Twitter как «гигантскую кампанию по поиску компромата и запугиванию». «Я не хочу иметь к этому никакого отношения, разве что могу дать несколько едких комментариев», — написал Лонсдейл в своем аккаунте в Твиттере.

Таким образом Twitter пытается заставить Маска завершить сделку по покупке кампании. В апреле руководство Twitter заявило, что Маск намерен выкупить сеть микроблогов за $44 млрд, но в середине мая миллиардер сообщил, что сделки не будет, пока компания не раскроет долю ботов и спам-аккаунтов среди реальных пользователей. Маск утверждает, что количество спам-ботов может превышать 20-25% от числа реальных аккаунтов. По мнению юристов Маска, эти данные имеют важное значение для оценки эффективности бизнеса. 8 июля Маск официально отказался от покупки Twitter и уведомил об этом саму компанию.

После этого Twitter подала иск к миллиардеру с целью добиться завершения сделки. В своем иске компания заявила, что поведение Маска в ходе подготовки к покупке равносильно проявлению «недобросовестности».

Со своей стороны, Маск подал встречный иск против Twitter. Как сообщается, исковое заявление Маска составлено на 164 страницах, и по его просьбе суд пока не раскрывает подробности документа. Судебные слушания по иску Twitter к Илону Маску начнутся 17 октября.

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