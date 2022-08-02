Китай проведет серию военных операций в ответ на визит Пелоси на Тайвань

Восточная зона боевого командования китайской армии анонсировала проведение серии военных операций около Тайваня. Они стартуют уже этим вечером.

«Мы собираемся провести совместные морские и воздушные учения в воздушном пространстве к северу, юго-западу и юго-востоку от острова Тайвань», — приводит «РИА Новости» сообщение китайского военного ведомства.

Как следует из заявления, вооруженные силы Китая проведут боевую стрельбу на дальнюю дистанцию в Тайваньском проливе и в водах у восточного побережья острова. Военные операции станут ответом на визит спикера палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси на Тайвань.

МИД Китая выразил решительный протест и осудил прибытие Пелоси на Тайвань. Во внешнеполитическом ведомстве республики указали на то, что действия Вашингтона серьезно нарушают принцип «одного Китая» и положения китайско-американских коммюнике. В этой связи КНР выступил с призывом к США не использовать Тайвань для установления контроля над Китаем.

Кроме того, внешнеполитическое ведомство республики заявило о готовности принять все необходимые меры для защиты государственного суверенитета и территориальной целостности в свете визита Нэнси Пелоси на Тайвань. Власти КНР также отметили, что США своими действиями посылают неверные сигналы сепаратистским силам острова и подрывают мир и стабильность в регионе.

В свою очередь Пелоси отметила, что ее визит на Тайвань никоим образом не противоречит политике США в отношении Китая. При этом она добавила, что ее визит действительно является подтверждаем поддержки тайваньской демократии со стороны США.