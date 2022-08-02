Китай выразил решительный протест в связи с визитом Пелоси на Тайвань

МИД КНР выступил с официальным заявлением по поводу визита спикера палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси на Тайвань. Об этом сообщает «РИА Новости».

МИД Китая выразил решительный протест и осудил прибытие Пелоси на Тайвань. Во внешнеполитическом ведомстве республики указали на то, что действия Вашингтона серьезно нарушают принцип «одного Китая» и положения китайско-американских коммюнике. В этой связи КНР выступил с призывом к США не использовать Тайвань для установления контроля над Китаем.

Напомним, правительственный спецборт со спикером палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси приземлился в аэропорту Тайбэя около 20 минут назад. СМИ облетели кадры, как она спускается по трапу самолета.

Нэнси Пелоси отправилась в поездку по Азии 31 июля. Политик возглавила делегацию Конгресса в Индо-Тихоокеанском регионе. В планах посещение Сингапура, Малайзии, Южной Кореи и Японии. В официальном заявлении при этом не упоминался Тайвань.