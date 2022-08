Верховный суд РФ признал «Азов»* террористической организацией

Верховный суд России признал украинский батальон «Азов»* (его символика признана экстремистской и запрещена в РФ) террористической организацией и запретил его деятельность на территории России. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на корреспондента в зале суда.

Решение Верховного суда означает, что участие в «Азове»* будет уголовно наказуемо. Организаторам может грозить пожизненное лишение свободы, а участникам — до 20 лет колонии. Суд также постановил конфисковать имущество формирования.

Батальон «Азов»* был сформирован в Мариуполе в мае 2014 года. Спустя полгода бывший глава МВД Украины Арсен Аваков подписал указ о переводе формирования в состав Нацгвардии в качестве полка особого назначения.

После начала военной спецоперации РФ в Украине «Азов»* два месяца держал оборону на заводе «Азовсталь» в Мариуполе — он оставался единственным объектом в городе, неподконтрольным российским войскам. На территории предприятия находились бойцы 36-й бригады морской пехоты ВМС Украины и полка «Азов»*, около 500 раненых украинских военных, а также порядка тысячи гражданских.

После отмены штурма начались переговоры об эвакуации мирных жителей. Первые 100 человек покинули «Азовсталь» 1 мая, после завершения эвакуации гражданских в плен начали сдаваться бойцы батальона. По данным Минобороны России, в плен сдались 2439 бойцов полка «Азов»*. В конце июнz между Москвой и Киевом состоялся обмен в формате «144 на 144».

В настоящее время в ДНР готовятся провести новые суды. Верховный суд самопровозглашенной республики рассмотрит уголовное дело в отношении шведа, хорвата и трех подданных Великобритании: Густавссона Матиаса, Пребега Векослава, Хардинга Джона, Хили Дилана, Хилла Эндрю. Они, по версии ДНР, входили в батальон «Азов»* и другие вооруженные формирования. Иностранцев взяли в плен в Мариуполе. Дата слушания дела по существу не определена.

Подробнее о военных преступлениях и их расследовании — в интервью The New Times Анна Нейстат, глава отдела The Docket (Досье) Фонда Амали и Джорджа Клуни «За справедливость»**.

UPD: Украинский полк «Азов»* отреагировали на решение Верховного суда РФ признать их террористической организацией, сообщает «Медуза»***. Батальон обвинил Россию в убийстве военнопленных в Еленовке и призвал США и другие страны признать Россию государством-террористом.

**Анна Нейстат родом из России. Много лет работала в Human Rights Watch (Сирия, страны Ближнего Востока), в Amnesty International. Возглавляет отдел The Docket (Досье) в фонде супругов Клуни «За справедливость». Организация ставит своей целью привлечение к ответственности людей, которые совершают преступления против человечности.

*** «Медуза» признана Минюстом РФ иностранным агентом