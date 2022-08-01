В Хабаровске прошел пикет с лозунгом «Путину отставка»

Жительница Комсомольска-на-Амуре Надежда 31 июля вышла на пикет в Хабаровске к зданию краевого отделения профсоюзов с плакатом «Путину отставка»‎, сообщает SOTA. По мнению активистки, ни одна статья Конституции в стране не работает и все зависит от одного человека.

«Все что происходит в стране зависит от одного человека. То, что говорят, что он, Путин, не виноват, это не так. Вот он во всем виноват. У тебя люди нищие, голодные, бездомные, ни одна статья Конституции не соблюдается, какую ни возьми»‎, — говорит активистка.





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