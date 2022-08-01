Латвия рассмотрит заявление о признании России государством-террористом

Сейм Латвии планирует 2 августа рассмотреть заявление о признании России террористическим государством. Об этом сообщил депутат латвийского парламента Рихардс Колс.

«Во вторник комиссия сейма по иностранным делам рассмотрит заявление о признании России террористическим государством», — написал Колс в своих соцсетях.

В мае сейм Литвы единогласно принял резолюцию, в которой признал Россию государством, поддерживающим и осуществляющим терроризм. Парламент страны также назвал действия Москвы в Украине геноцидом. Власти страны призвали создать специальный международный уголовный трибунал, который будет расследовать факты российской агрессии.

Действия России в Украине на соответствие критериям государства-спонсора терроризма также проверяют и США. Об этом на прошлой неделе сообщил госсекретарь Соединенных Штатов Энтони Блинкен. Глава американского внешнеполитического ведомства при этом признал, что присвоение России такого статуса мало что изменит для нее в практическом плане.

Вскоре после начала военной спецоперации России в Украине власти Латвии объявили о том, что закроют воздушное пространство для самолетов всех российских авиакомпаний. Об этом сообщил министр юстиции страны Янис Борданс.