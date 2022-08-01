Суд в Майкопе приговорил к трем годам условно активиста Таганова, на которого напали полицейские

Майкопский городской суд республики Адыгея приговорил активиста движения «Маяк» Романа Таганова к трем годам условно с испытательным сроком в два года по делу о применении насилия в отношении представителя власти (ч. 1 ст. 318 УК РФ). Об этом сообщила его супруга Екатерина Таганова.

«​​​​Вчера суд вынес приговор моему мужу, Таганову Роману. Ему дали 3 года условно с испытательным сроком 2 года», — написала она в Telegram-канале Family_Taganov.

Заседание состоялось 29 июля, на пост в Telegram-канале в поддержку адыгейского активиста накануне обратило внимание «ОВД-Инфо»*. По словам Екатерины Тагановой, прокуратура запрашивала для Рлмана три года лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении.

Уголовное дело возбудили после того, как на Таганова 7 марта напали неизвестные. В этот момент он возвращался домой вместе со своим ребенком. Позже выяснилось, что нападавшими оказались сотрудники Центра «Э» в гражданской одежде. Пытаясь защититься, он ударил одного из них. Кадры нападения были опубликованы в Telegram-канале Family_Taganov.

На следующий день Таганова арестовали на 10 суток по статье о неповиновении сотруднику полиции (ст. 19.3 КоАП). В Telegram-канале движения «Маяк» также сообщалось, что его оштрафовали на 30 тысяч рублей из-за пацифистского поста в соцсетях (ч.1 ст. 20.3.3 КоАП). После этого в отношении него возбудили уголовное дело о применении насилия в отношении представителя власти (ч. 1 ст. 318 УК РФ). С 19 марта он содержался под домашним арестом.

Супруга Таганова также сообщала, что во время задержания его избили прямо на глазах у ребенка. «Кавказ.Реалии»* писали, что при осмотре медики зафиксировали у активиста многочисленные гематомы и ссадины, перелом костей носа, травмирование шейного отдела позвоночника, также у него случился эпилептический приступ.