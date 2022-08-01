Первый сухогруз с украинским зерном покинул порт Одессы

Первое судно с украинским зерном отправилось из порта Одессы в Ливан, сообщает Reuters со ссылкой на заявление координационного центра в Стамбуле. На борту под флагом Сьерра-Леоне находится 26 тысяч тонн кукурузы.

Сухогруз с 26 тыс. тоннами кукурузы вышел из порта Одессы в 9:15 по местному времени (совпадает с московским), уточняет A Haber. В Минобороны Турции уточнили, что сухогруз Razoni под флагом Сьерра-Леоне направиться в Ливан.

Напомним, 22 июля представители России, Турции, Украины и ООН подписали соглашение о содействии вывозу зерна из украинских портов. Подписание состоялось в резиденции турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана, расположенной в историческом дворце Долмабахче.



В церемонии подписания приняли участие министр обороны РФ Сергей Шойгу, глава военного ведомства Турции Хулуси Акар, министр инфраструктуры Украины Александр Кубраков и генсек ООН Антониу Гутерриш. Документ предполагает создание коридора, который позволит вывозить украинское зерно по Черному морю. Власти Украины рассчитывают, что все три порта — Одессы, Черноморска и Южного — заработают в ближайшие недели.

На следующий день после подписания соглашения Москва атаковала порт Одессы. Из-за этого есть опасения, что Россия не будет соблюдать условия зерновой сделки.

