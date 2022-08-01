На суше и на море

Нового прорыва в том, что у нас теперь на каждом шагу метят словом-паразитом «геополитика», вроде бы ничто не предвещало. Разве что загадочным казалось присутствие на рейде на Неве военного корабля «Великий Устюг», привлекавшего внимание экскурсантов на корабликах и пьяных орущих компаний на катерах. На корабле отчетливо были видны иностранные буквы Z и V. И несущие вахту матросы почему-то в касках. Потом была репетиция парада. И несмотря на то, что парад был морской, была перекрыта половина Санкт-Петербурга.

Затем был сам парад с объявлением заранее обиженной на Запад обновленной Морской доктрины. А до этого состоялась странная словесная интервенция Дмитрия Медведева, тоже выступившего на ниве геополитики: он нарисовал «правильную» карту России, которая распространялась практически на территорию всей Украины, за исключением нескольких регионов, где остатки страны были поделены между разными странами. Особенно большой кусок достался Польше. Казалось, этот фрагмент карты был позаимствован из 1938 года, до пакта Молотова-Риббентропа и «освободительного похода» Красной армии.

Розыгрыш польской карты

Так выглядит глобус России — двигаться во все стороны по украинской территории. Что де факто означает вечную войну или перманентную полувоенную ситуацию

Польская карта — во всех смыслах этого слова — разыгрывается российской стороной не первый раз: глава СВР Нарышкин уже докладывал, что Польша собирается забрать территории Западной Украины. С одной стороны, российское начальство судит обо всех по степени собственной же безнадежной испорченности — уж если они сами хотят отнять земли в логике XIX–середины XX века, то наверняка и противная сторона мыслит так же. С другой стороны, чем безумнее придуманные в тиши кабинетов сценарии для потребителей пропагандистских форматов, тем больше шансов на то, что публика в них поверит.

Но Медведев превзошел Нарышкина: законные границы Украины, по его определению, — результат приема Владимиром Зеленским психотропных веществ. А вот настоящая карта расчлененной Украины — это оценка «западных аналитиков», стоящих ближе к истине. Кто эти «западные аналитики», так и осталось не известным. Что естественно, ибо их не существует в природе. Симптоматично только то, что Медведев как замглавы Совета безопасности сослался именно на иноземных экспертов, а не на доморощенных. И сделал это для большей убедительности, поскольку все западное гораздо надежнее своего.

Эта история геополитической интервенции Медведева при всей своей нарочитой дикости весьма симптоматичная. С учетом заявления Лаврова об изменении географических целей «спецоперации», размышления бывшего президента выглядят как демонстрация реального плана Путина: захватить столько территорий, сколько возможно, и расчленить Украину.

Так выглядит глобус России — двигаться во все стороны по украинской территории. Что де факто означает вечную войну или перманентную полувоенную ситуацию даже в случае формального заключения мира, что представить себе сегодня решительно невозможно. Путин и сам сказал недавно, что отказ от мирных переговоров сейчас сильно затруднит их в будущем. Это означает только одно: «мы за сроками не гонимся» и будем двигаться дальше. До тех пор, пока сами не решим остановиться.

Кажется, руководству России не дают покоя лавры Молотова–Риббентропа — первое лицо хотело бы стать владыкой мира, делить мир так, как ему хочется, и диктовать всем свои, именно свои правила. Это называется, как выяснилось из подписанной Путиным в Санкт-Петербурге Морской доктрины, суверенитетом, свободой и безопасностью России. Свободой распространять свой суверенитет на весь мир.

Путин уже взялся подражать Петру в «возвращении и укреплении» имперских земель, теперь пришла очередь водных пространств



Морская доктрина в части угроз, рисков и прочих возвышенных материй — такой же вымышленный мир, как и воображаемые угрозы Запада России до «спецоперации». В этой придуманной вселенной Россия стремится к самостоятельной политике, но ей во всем этом препятствуют США и их союзники, причем и на суше, и на море. Соответственно, основными «вызовами и угрозами национальной безопасности и устойчивому развитию России, связанными с Мировым океаном, являются» десять разных препятствий. В трех из них упоминаются Штаты (например, «стратегический курс США на доминирование в Мировом океане»; «стремление США и их союзников к ограничению доступа РФ к ресурсам Мирового океана» — господи, где?! Зачем?!), а также инфраструктура НАТО, которая в очередной раз к чему-то там приблизилась.

Эта странная геополитика обозначает и сферы интересов России на водах: в принципе все пространство морей и океанов делится на две части — жизненно важные зоны интересов РФ и просто важные зоны. Например, к важным районам относятся восточная часть Средиземного моря, Черноморские, Балтийские и Курильские проливы. К такой истории с географией у ряда государств могут возникнуть серьезные вопросы.

Широко раскинулась современная российская морская (впрочем, и сухопутная, как мы видим на примере Д.А. Медведева) мысль. Путин и его Морская доктрина называют Россию великой морской державой. Первое лицо в торжественной речи снова стало апеллировать к истории и к 350-летию Петра Великого, который первым и сделал Россию этой самой великой морской державой. Путин уже взялся подражать Петру в «возвращении и укреплении» имперских земель, теперь пришла очередь водных пространств.

Все эти увлечения высшего руководства Географическим обществом, все попытки объявить Северный полюс «нашим», причем задолго до аннексии Крыма (летом 2007 года неувядающий Чилингаров опустил на дно Северного Ледовитого океана в районе Северного полюса российский флаг — пометил территорию), публичные рассуждения о неполноценности украинской государственности свидетельствовали о широкой программе территориальных претензий. Как выяснилось, вполне практического свойства. Увлечение даже самим словом «геополитика» указывало на масштабность претензий: Россия должна была контролировать «хартленд», который точно простирался в сторону Украины, и в то же время становиться владычицей морскою. Все имперские идеологи увлекались геополитическими доктринами, и всем им не хватало «жизненного пространства».

Превращение России, в том числе концептуально, в этакого геополитического монстра, новую империю, подражающую империи старой, может показаться безумным сценарием, но рассуждения Медведева о будущем Украины не менее странны, как, собственно, и сама идея начать «спецоперацию» не отличается чрезмерной рациональностью.

Империя, во всяком случае в обстоятельствах XXI века, иррациональна. Но современную российскую власть, готовую затеять еще и игру в морской бой, это не слишком волнует.

Фото: The Economist