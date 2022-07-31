Нэнси Пелоси отправилась в Азию: визит на Тайвань пока не анонсировали

CNN сообщает, что спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси отправилась в поездку по Азии. Первым пунктом стали Гавайи: она посетила мемориал Перл-Харбор и военный корабль США «Аризона». В заявлении ее офиса не указали, посетит ли Пелоси Тайвань. Но в Кремле говорили, что продолжат поддерживать Китай в тайваньском вопросе.

Нэнси Пелоси возглавила делегацию Конгресса в Индо-Тихоокеанском регионе. В планах посещение Сингапура, Малайзии, Южной Кореи и Японии. В заявлении не упоминается Тайвань, несмотря на появившиеся в последние дни слухи о том, что такая поездка возможна. Пекин считает Тайвань своей территорией, США поддерживают демократические власти острова. Китай предостерег США от посещения острова, а президент США Джо Байден недавно обмолвился, что американские военные считают, что такая поездка будет «не случайностью».

«Сегодня наша делегация Конгресса отправляется в Индо-Тихоокеанский регион, чтобы подтвердить твердую и непоколебимую приверженность Америки нашим союзникам и друзьям в регионе», — говорится в заявлении Пелоси, опубликованном ее офисом.

В каждой стране Пелоси планирует провести встречи на высшем уровне для «дальнейшего продвижения наших общих интересов и ценностей, включая мир и безопасность, экономический рост и торговлю, пандемию, климатический кризис, права человека и демократическое управление».

«Под сильным руководством президента Байдена Америка твердо привержена разумному стратегическому взаимодействию в регионе, понимая, что свободный и процветающий Индо-Тихоокеанский регион имеет решающее значение для процветания нашей страны и всего мира», — сказала Пелоси.

По информации Reuters, Китай рассматривает визиты официальных лиц США на Тайвань как обнадеживающий сигнал лагерю сторонников независимости на острове. Визит Пелоси стал бы драматической, хотя и не беспрецедентной демонстрацией поддержки США Тайваня. Республиканец Ньют Гингрич был последним спикером Палаты представителей, посетившим Тайвань в 1997 году.

Президент КНР Си Цзиньпин в четверг предупредил президента США Джо Байдена, что Вашингтон должен соблюдать принцип одного Китая, и что «те, кто играет с огнем, от этого погибнут». В Вашингтоне заявили, что решительно против односторонних усилий по изменению статус-кво или подрыва мира и стабильности в регионе. Сегодня представитель ВВС Китая Шэнь Цзиньке заявил, что Пекин будет «решительно защищать национальный суверенитет и территориальную целостность».

В самом Тайване после телефонного разговора между Си и Байденом говорили, что регион продолжит углублять свое тесное партнерство в области безопасности с США.

В Кремле поддерживают Китай. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков говорил, что Кремль солидарен с позицией главы КНР по вопросам Тайваня.

«С одной стороны, хочется назвать полёты Пелоси опасным военно-политическим авантюризмом. С другой — «полётами во сне и наяву». Настолько всё происходящее с американской политиЧкой неадекватно и сюрреалистично. Стрелка компаса крутится как ненормальная, связь с реальностью утрачена безвозвратно, прицел сбит, и атомный ледокол «Белый дом» давно вынесло на песчаные пляжи», — писала представитель МИД России Мария Захарова.