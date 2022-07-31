Журналист Аркадий Дубнов: Кому нужен этот «Талибан»*



Обещал вернуться в Москву и рассказать про большую конференцию по Афганистану в Ташкенте. Вернулся, рассказываю.

Но сначала пару слов про Афганистан, кому он нужен сегодня?

Да, никому, если честно, так хорошо его забыть…

Как попытались забыть его в Москве после вывода советских войск оттуда в 1989-м. Понятно… Но мне это сделать было труднее, в Афгане погиб мой сосед и школьный друг Валера. Запаянный цинковый гроб с останками командира вертолетной эскадрильи майора Блинкова привезли в нашу Малаховку 20 июля 1984 года. Нам с ним в то лето исполнилось по 35. Привезшие «Груз-200» летчики Валеркиного экипажа после трехсуточного непрерывного прощания со своим командиром были уже без «тормозов», рассказывая без стеснения, как им приходилось сжигать напалмом душманские кишлаки, если оттуда стреляли по «освободителям». Как известно, Советская армия вошла в Афганистан в конце 1979-го по приказу кремлевских старцев, вравших своей стране, что если бы они этого не сделали, то базы НАТО уже разместились бы у южных границ СССР. Ну ещё, конечно, нужно было помочь афганским коммунистам удержаться у власти в Кабуле и сохранить завоевания социализма.

В итоге афганская война шурави (советских) радикально ускорила исчезновение СССР, оплота этого социализма.

А в самом Афганистане ещё много лет многие даже и не слышали, что Союза больше нет. Обнаружил это, когда впервые попал туда в 1993-м в поисках лагерей таджикских беженцев, спасавшихся от Гражданской войны в своей стране. Немногим из них удалось тогда выжить, в самом Афганистане уже началась своя Гражданская война…

С тех пор моя жизнь накрепко связана с Афганистаном, я бывал там десятки раз за эти 29 лет, видел, как сами афганцы воевали между собой, был одним из первых россиян, видевших живых талибов в 1995-м (вместе с нынешним спецпредставителем президента России по Афганистану Замиром Кабуловым), когда они заставили посадить в Кандагаре грузовой российский Ил-76.

Видел, как воевали против них американцы, высадившись в Афганистане в октябре 2001-го, после 11 сентября….

Я мог взорваться вместе с легендарным Ахмадшо Масудом в Ходжа-Багаутдине за два дня до этого, 9 сентября 2001-го… Но, не дождавшись его (кончались деньги), уехал оттуда за несколько дней до покушения.

Я был официальным свидетелем по делу об убийстве Масуда, возбужденным Скотланд-ярдом в Лондоне. Все эти истории заслуживают отдельного рассказа, и какие-то я уже описывал…

Сейчас эту прелюдию к ташкентской конференции я делаю только с одной целью: ещё раз напомнить, что угрозы, идущие из Афганистана, обязаны своим появлением внешнему вмешательству во внутренние дела этой страны. Мало того - ужас, порождённый этим вмешательством, продолжается во многом из-за стремления великих держав забыть Афганистан и их отказа признать свою ответственность за происходящее там.

Эта история уже длится 44 года, начавшись со времени Саурской (апрельской) революции 1978 года, приведшей к власти афганских коммунистов, продолженной затем советской военной интервенцией(1979-89), возникновением, а затем первым воцарением «Талибан»*, отказом мирового сообщества иметь с ним дело(1994–1996-2001), что привело к породнению «Талибан»* и «Аль-Каиды», трагедии 11 сентября и 20-летней войны США и НАТО с талибами и, наконец, спешным выводом западного военного контингента из Афганистана и второго воцарения «Талибан»* в Кабуле 15 августа 2021 года.

Через две недели будут отмечать первую годовщину этого триумфа афганских радикалов и сильнейшего исторического потрясения, пережитого Америкой, не испытанного ею со времён Вьетнамской войны начала 1960-х.

Американцы не простили талибам унижения прошлого августа. Они заблокировали около 7 миллиардов долларов, предоставленных Афганистану международными донорами в прошлые годы при прошлых режимах в Кабуле. Без них восстановление Афганистана невозможно.

Ташкентская конференция была задумана руководством Узбекистана ещё осенью прошлого года и стала первой пост-военной встречей мирового уровня. Стало ясно, что талибы власть в стране не отдадут, они пришли в этот раз надолго, и надо приступать к экономической реабилитации Афганистана. Но с началом вхождения российских войск в Украину внимание мира к Афганистану рассеивается, его снова готовы забыть, и это чрезвычайно опасно, новые угрозы оттуда не заставят себя ждать. Впрочем, есть страны, которые готовы подогревать эти угрозы, спонсируя и поддерживая вооруженное сопротивление действующей власти «Талибан»* в Кабуле.

На фоне трагедии Украины своевременность Ташкентской конференции возросла. Узбекистан действует здесь как добросовестный посредник, пытающийся восстановить, а в некоторых случаях и установить взаимопонимание между государствами, имеющими свои счёты с Афганистаном.

В данном случае, это соответствует так называемой «доктрине Мирзиеева», - провозглашённой президентом Узбекистана после его прихода к власти в 2016 году политике сближения с соседями, поиску доверия в отношениях с ними, тому, что кажется естественным в Центральной Азии, разделённой большевиками почти что лет назад «топорным» способом, как сказано в одном известном в регионе историческом исследовании…

С талибским Афганистаном у Ташкента отношения прагматичные, гарантии талибов по обеспечению безопасности сопредельной страны соблюдаются, а недавний инцидент со стрельбой самодельными ракетами по Термезу с другого берега Аму-Дарьи был весьма оперативно расследован талибами и те, кто готов был дискредитировать договороспособность нынешней афганской власти, были примерно наказаны…

Разумеется, главным нервным средоточием дискуссии в Ташкенте оказалась схватка между главой делегации «Талибан»*(она состояла из 18(!) человек) и.о. министра иностранных дел непризнанного правительства в Кабуле Амирхана Муттаки и спецпредставителем США по Афганистану Томом Уэстом.

Главный талибский дипломат говорил о достижениях: достигнут «почти нулевой(!!!) уровень коррупции в отличие от 100-процентной коррупции» при прежних режимах в Афганистане. Проверить этот фантастический для остального мира результат не представляется возможным, но зная, насколько брутальными выглядят меры талибов по соблюдению шариатских порядков, можно думать, что похвальба талибов не пустые слова… Четверть века назад, в 1998 году мне довелось быть в Герате во время власти «Талибан»*, и я видел безопасные для женщин улицы города и слышал рассказы про то, какими, мягко говоря, неконвенциональными методами заставили талибы уважать свои распоряжения. Даже их противникам нравилось, что бандиты и воры больше не терроризировали город… Ну да, это Афганистан, детка…

Ещё Муттаки рассказывал, что благодаря политике терпимости людей не увольняют с работы из-за идеологии, наоборот, власти приглашают бежавших из страны специалистов вернуться домой, «во всех сферах женщины работают там, где есть для этого возможность, а где нет - они получают зарплату и пока сидят дома». А ещё утверждал, что Афганистан больше не угрожает другим странам. И с этим трудно было не согласиться.

Следом за ним слушали представителя Евросоюза. Он долго перечислял все претензии цивилизованного Запада, бесспорно, абсолютно справедливые, к режиму талибов, преследования хазарейцев и этнических меньшинств, ограничения прав женщин на работу, а девочек - на учебу, отсутствие свободы слова, говорил о необходимости макроэкономической стабилизации и верховенстве закона. Иногда казалось, что речь идёт об условиях приёма Афганистана в члены ЕС…

Наконец, слово взял главный антагонист «Талибан»*, американский дипломат, его солидарность с европейцами была полной, тут Запад не мог себе позволить обнаружить разногласия. Эмоциональный накал достиг высоких нот, когда слово взяла этническая афганка из делегации США.

- Нет впечатления, что Афганистан остаётся местом, куда хочется вернуться, - страстно воскликнула она, - ведь никто не хочет быть беженцем.

Это было чистой правдой, как и другое ее утверждение: война в Афганистане поставлена на паузу, и надо гарантировать, чтобы эта пауза не прервалась… Лично мне это показалось на сегодня главным. Впрочем, как и всем представителям стран Центральной Азии, пожелавшим выступить в Ташкенте. Кроме таджикского делегата, который, казалось, хотел бы, что его вообще не заметили… Да и как его не понять: Душанбе сегодня фактически стал штаб-квартирой антиталибской вооружённой оппозиции во главе с сыном Ахмадшо Масуда, Масудом-младшим. Пандшерские таджики при поддержке Душанбе все ещё надеются вновь переломить ход афганской истории, но без внешней поддержки им этого не достичь. С одной стороны, талибы ныне уже не те, чтобы дать повод Западу начать все сначала и разогреть вновь афганскую герилью, да и Запад уже изрядно устал от Афганистана…

И тут сценарий конференции был неожиданно взломан, слово для ответного выступления попросил Муттаки, явно отдавая себе отчёт, что именно он является центральной персоной конференции. Отказать ему было невозможно, иначе зачем собрались, если глаза в глаза при свидетелях не высказать главного.

- Нас обвиняют в нарушении прав человека, но когда иностранцы пришли в нашу страну, бомбили и убивали мирных афганцев, это разве не было нарушением прав человека? У нас украли наши деньги и требуют от нас показать результаты нашего правления… Скажите, если вы отключите воду для полива в нашем саду, а потом потребуете от нас показать плоды, выращенные в саду, что мы вам ответим? Мы афганцы - часть большого мира, отдайте нам наши деньги!

Риторика министра «Талибан»* была пусть и нехитрой, но убедительной в зале, где большая часть присутствовавших ему сочувствовала. Здесь сошлись Восток и Запад так, что великий Киплинг был бы счастлив увидеть, кто кого…

Муттаки был яростно поддержан Ираном, а представитель Китая рекомендовал американцам быть более учтивым, читая нотации странам и народам с другой ментальностью и национальными традициями, иначе не стоит им ждать понимания.

На следующий день после завершения конференции стало известно о встрече делегаций США и Афганистана: обсуждалась разморозка финансовых активов Афганистана ради его экономической стабилизации. Но сначала США будут требовать использования размороженных средств для выплаты компенсации семьям жертв атаки «Аль-Каиды» на Нью-Йорк и Вашингтон 11 сентября 2001.

Караван, похоже, вышел в путь



Мы с Муттаки пересеклись в ресторане “Hilton” перед завтраком, были ещё голодные и хмурые



*"Талибан" Признан в России экстремистской и запрещённой организацией



