«Новая газета»: Прощальные слова заготавливать рано

Здравствуйте!

Вам «Конверт №2». Внеочередной.

Внеочередной, потому что нападение Роскомнадзора на «Новую газету» началось по нескольким фронтам и стало предметом интереса журналистов. Многое переврали. Так что нам надо объясниться, чтобы вы, уважаемые читатели, представляли, что происходит.

Ничего особенного. Прощальные слова заготавливать рано.

Рассказываю.

На сегодня «Редакционно-издательский дом «Новая газета» выпускает три периодических издания, являющихся официальными СМИ:

— novayagazeta.ru — работа сайта приостановлена после двух предупреждений цензоров;

— «Новая газета» — печатное издание приостановило выпуск вместе с сайтом;

— «Новая рассказ-газета» — журнал выходит, готовится второй номер. (Первый можно купить в нашем магазине, несколько экземпляров еще осталось.)

Сайт novaya.no — не имеет статуса СМИ. Был заблокирован Роскомнадзором по требованию прокуратуры. Есть телеграм-каналы и почтовая рассылка, которые мы будем развивать.

Блокировку сайта будем обжаловать в Тверском суде Москвы, где рассматриваются другие наши иски по весенним блокировкам отдельных текстов.

О «Новой газете». Роскомнадзор подал иск о признании регистрации СМИ недействительной в Басманный суд Москвы. Дата заседания еще не назначена. Повод: мы якобы не представили в надзорное ведомство необходимые документы, что обязаны были сделать в течение 3 месяцев после выхода издания.

Однако «Новая газета» получила действующий регистрационный номер в 2006 году, а поправки в закон, которые предусматривают ответственность за исполнение этой бюрократической фигни, приняты только в 2018-м. Это как так? Перемещение во времени пока не изобрели.

Если (в чем мало кто сомневается) суд примет решение в пользу цензоров, мы не сможем выпускать «Новую газету» в бумажном варианте. Но ничто нам не мешает зарегистрировать другое СМИ, а процесс отзыва свидетельства займет время. И оно наступит не завтра.

Сайт. Иск о прекращении деятельности СМИ novayagazeta.ru цензоры направили в Верховный суд. Иск принят к производству, первое заседание назначено на 15 сентября. Суть: сайту вынесено два предупреждения за немаркировку в текстах тех, кого власть посчитала иноагентами. Одно из предупреждений абсолютно незаконно (даже по российским меркам): организация, за немаркировку которой нас хотят прищучить, на момент публикации не находилась в реестре иноагентов.

Оба предупреждения мы оспариваем в Таганском суде Москвы. А там — волокита и тягомотина. Таким образом, вряд ли ВС сможет начать рассмотрение по существу 15 сентября.

И все же — если у нас отберут регистрацию СМИ? Сайт перестанет быть СМИ, но останется просто сайтом.

А мы тем временем продолжаем выпускать журнал и готовим к запуску новый интернет-портал. Без текстов мы вас не оставим.

«Конверт» подготовил Сергей Соколов. До новых встреч!