«Вся пропагандистская ересь и нечисть работает как 25-й кадр»

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Евгения Альбац*: Продолжается война в Украине, продолжают гибнуть люди и множится несчастье. Леонид Волков с коллегами по YouTube-каналу «Популярная политика» рассказывает об этих новостях, обсуждает, анализирует и комментирует вместе с гостями в ежедневных эфирах.

Я хочу сегодня, Леонид, поспрашивать вас о другом. Вы не только политик, но и известный айтишник. И это в России становится очень серьезной темой. На этой неделе СМИ сообщили, что Россия вслед за Индией стала лидером по скачиванию VPN-сервисов. Только за первые три недели июля VPN скачали более 12 миллионов раз. Если в январе, до начала войны было 2 миллиона пользователей VPN, то сейчас их чуть ли не 25 миллионов. О чем это говорит?

Леонид Волков: Мне это на фоне всего остального кажется хорошей новостью. Растущая «випиэнизация» показывает, что спрос на независимую, неподцензурную информацию огромный, его не получается ни задушить, ни убить. Люди ищут доступ к независимой информации. Как 50 лет назад базовым умением советского гражданина было умение настроить, подкрутить свой радиоприемник так, чтобы поймать «вражеские голоса», то сейчас таким же базовым становится умение скачать VPN, чтобы иметь возможность дотянуться до неподцензурного контента. Времена и технологии изменились, но принцип остается тем же самым: обеспечь себя контентом сам. И очень хорошо, что до огромного количества людей это все доходит.

Как обойти «глушилки»?

Евгения Альбац: Однако каждый день включать утром VPN становится все труднее. Даже хороший, платный VPN. Бесплатные почти перестали работать. Насколько Минцифры может перекрыть VPN в России?

Пора учиться пользованию сервисами, которые специально созданы для обхода блокировок, для которых обход блокировок является не побочным эффектом, как у VPN, а которые для того и создавались

Леонид Волков: Надо понимать, что VPN не является средством обхода блокировок. VPN (Virtual Private Network — виртуальная частная сеть) — это корпоративное средство для создания локальной сети в большом интернете. Для чего придумана VPN? Вот есть у меня большой офис. Я привык, что моя локальная сеть защищена, и внутри нее я что угодно кому угодно посылаю. Если внешний периметр сети защищен, я не боюсь, что это куда-то утечет. Распространяя систему шифрования трафика на узлы, распределенные в интернете, я могу в открытом океане интернета создать для себя, для своих коллег такое же защищенное пространство, как если бы мы все сидели в одной комнате.

Российская система блокировок устроена таким образом, что лежащее в основе любого VPN шифрование трафика позволяет эти блокировки обходить. Но, вообще говоря, это всего лишь побочный эффект. И Роскомнадзор сейчас учится с переменным успехом эти проблемы решать. Распознает VPN-зашифрованный трафик и пытается его тоже блокировать. Когда лучше, когда хуже, но в целом у них это получается.

То есть пора учиться следующему этапу: пользованию сервисами, которые специально созданы для обхода блокировок. Это такие сервисы, как Psiphon, Lantern, NewNode.

Ну и для самых продвинутых — браузер Tor. Но это пока еще рано для широкой аудитории. Это сервисы, которые создавались именно для несвободных стран. Технологически они во многом подобны VPN-решениям, но содержат всякие фишечки, направленные именно на обход блокировок. И с ними Роскомнадзору справляться сложнее.

Оборотная сторона — да, эти решения технологически чуть-чуть посложнее. Но их разработчики тоже пытаются сделать все возможное, чтобы они были очень простыми. И есть некоторое количество VPN-решений, которые понимают, что сейчас их основной рынок — это не корпоративные клиенты, а те, кто пытается обойти блокировки.

В целом рекомендация специалистов остается прежней: имейте не один, а несколько VPN-сервисов. Не сработает один — сработает другой. И поставьте себе одно из специализированных решений, направленных на обход блокировок.

Евгения Альбац: Одновременно с распространением VPN в различных прокремлевских телеграмм-каналах людей пугают, что VPN, дескать, портят их телефоны, например, вредят батарее смартфона. Я должна сказать, Леонид, они действительно «едят» батареи. Зарядки хватает максимально на полдня. Действительно они могут испортить батарею смартфона?

В 70-е, 80-е тоже пугали: слушаешь голос Америки или ВВС — у тебя будет раковая опухоль и волосы повыпадают

Леонид Волков: Нет, они не могут ничего испортить. Интересно, конечно, насколько история воспроизводится — один раз как трагедия, другой раз как фарс, хотя и трагедии тоже достаточно. Вы, наверное, помните, что в 70-е, 80-е тоже пугали: слушаешь голос Америки или ВВС — у тебя будет раковая опухоль и волосы повыпадают. Вот всё это в точности воспроизводится.

Евгения Альбац: Пишут еще, что интенсивнее расходуется интернет-трафик.

Леонид Волков: Интернет-трафик расходуется немного больше, потому что все пакеты шифруются, это требует дополнительных ресурсов. Во-первых, разница незначительная, а во-вторых, в случае безлимитных пакетов это не имеет никакого значения.

Евгения Альбац: VPN якобы продают личные данные пользователей.

Леонид Волков: VPN не продают личные данные пользователей. Но на рынке полным-полно VPN, которые просто не собирают личные данные пользователей. Если вы боитесь, то ставьте такие. Опять же специализированные решения для обхода блокировок, которые я упомянул, как раз прекрасно понимают, что их клиент находится в несвободной стране. Они работают на только в России, но и в Беларуси, в Иране, в Китае, и прекрасно понимают, что клиента надо защищать от его страны.

Евгения Альбац: Наконец, пишут, что эти сервисы «майнят крипту». Это может быть в принципе?

Леонид Волков: По идее, если вы ставите какое-то приложение на телефон и не очень хорошо понимаете, что это за приложение, откуда оно взялось —может быть, оно действительно чего-то майнит. Такое можно представить. Хотя я скорее ожидал бы этого от какой-нибудь популярной бесплатной игрушки. На современном телефоне при современной стоимости майнинга ты ничего не намайнишь. Это надо заражать реально миллионы телефонов, десятки миллионов, чтобы получить какой-нибудь коммерческий эффект. Наверное, можно ожидать такого от популярной игры, от какой-нибудь порнухи. Но вряд ли от такой специализированной вещи, как VPN. Это все кремлевские пугалки.

Технологии нашистов

Евгения Альбац: Целый ряд людей в России, настроенных оппозиционно к власти, заметили такую интересную вещь: их телефоны спамят нон-стоп. Последние 5 месяцев практически беспрерывно идут как бы звонки и как бы сообщения. Причем операторы телефонной связи сделать ничего не могут. Что это такое?

Леонид Волков: Это обычная нашистская технология. Просто затрудняет жизнь и делает пользование телефоном невозможным. Я сталкивался с этим еще в 2015 году, во время региональных выборов в Новосибирске и Костроме: мои телефоны ставили на прозвон. Ты не можешь никому позвонить, не может ничего сделать, аппарат все время вибрирует. Тебе надо тратить время, чтобы заносить эти телефоны в блэк-лист, чтоб снизить влияние атаки. Если вы попали на такого рода атаку, то все, что вы можете сделать — это завести другой телефон, купить симку не на свое имя и пользоваться, пока этот телефон не «запалят».

Евгения Альбац: Это может быть фишингом? То есть пытаются вскрыть, чтобы утащить информацию?

Леонид Волков: Нет, это просто мелкие гадости, основная форма жизнедеятельности кремлевских мерзавцев. Если бы они занимались только этим, то теперь, зная, на что они способны, я бы сказал: да господи, делайте что хотите с этим телефоном, только людей тысячами не убивайте. Мелкий подонок и паразит, когда его за это не наказывают, обязательно развивается в крупного людоеда.

Евгения Альбац: Игорь Ашманов, президент исследовательской технологической компании «Крибрум» заявил, что видеохостинг YouTube может быть заблокирован в России к осени. Насколько это реально, что вы думаете об этом?

Леонид Волков: Игорь Ашманов любит представляться IT-специалистом, но роль у него немножко другая. Игорь Ашманов является членом политсовета партии «Великое отечество» Николая Старикова, то есть он один из лидеров движения НОД, которые требуют от Путина скорее нанести ядерный удар по Киеву и действовать пожестче.

Ашманов, безусловно, информированный человек, он причастен ко многим решениям в сфере интернет-цензуры, но при этом, безусловно, фрик даже для нынешних российских властей. Вы видите, кстати, что весь этот НОД, SERB, Стариков — вся эта погань — она сейчас примолкла и незаметна.

Евгения Альбац: Я даже подумала, может быть, они на фронте.

Леонид Волков: Нет, они не на фронте. Они хорошо понимают, что они следующие. Гитлер же довольно быстро разобрался с более радикальными элементами НСДАП, с искренними сторонниками своих собственных теорий, с теми, кто бежал впереди паровоза. НОД — это низовое движение. Это люди омерзительных взглядов, люди ужасные, но они имеют горизонталь, самоорганизацию. Их пикеты и протесты на самом деле были искренними. А в условиях военного времени никакая самоорганизация недопустима. Сегодня они самоорганизовались, чтобы Путина поддержать, а завтра они самоорганизуются, потому что им не нравится, как идет война. Какой-нибудь Гиркин-Стрелков тоже сейчас становится очень опасен, потому что неуправляем. Их очень сильно прижали, причем их стали прижимать еще некоторое время тому назад, на выборы не пустили, хотя казалось, что пустят. Это фрики. И они первыми пойдут в лагеря. Потому что на самом деле Путину эти неуправляемые фрики-путинисты нужны меньше всего.

Ашманов сейчас выпрыгивает из штанов для того, чтобы вернуться в обойму. Он давно сбитый летчик…

Евгения Альбац: Но он член СПЧ (совет по правам человека при президенте РФ—NT.). А это заявление он сделал в Общественной палате.

Леонид Волков: Я даю контекст, чтобы понимать: одно дело — уважаемый IT-специалист, другое дело — фрик из маргинальной партии, которая сейчас осталась за бортом всех путинских движений.

Если YouTube заблокировать, то не очень понятно, на что эта аудитория потратит миллионы часов, куда она пойдет. А не пойдет ли она на улицу? А не пойдет ли она выражать недовольство?

Техническая возможность заблокировать YouTube у Путина есть давным-давно. Он это не делает, потому что YouTube очень большой, у YouTube огромное количество аполитичной аудитории, которая сжигает на нем в развлекательных целях миллионы часов. И если YouTube заблокировать, то не очень понятно, на что эта аудитория миллионы часов потратит, куда она пойдет. А не пойдет ли она на улицу? А не пойдет ли она выражать недовольство? Чем заместить эти миллиарды человеко-часов, которые сжигаются на развлекательный контент на YouTube, Путин не понимает. У них была попытка сделать сервис Rutube, то есть российский подконтрольный, подцензурный аналог. Но только он не работает.

Если бы у них этот Rutube работал и они смогли бы туда перетащить, перекупить какое-то количество основных поставщиков развлекательного контента, тогда перспектива блокировки YouTube была бы не то что реальной — случилась бы просто на раз-два-три.

Попытки сопротивления

Евгения Альбац: Я правильно вас поняла, что технические возможности для блокировки YouTube у российской власти есть?

Леонид Волков: Да, конечно. Это решение ничем не сложнее технологически, чем блокировка Instagram***, если только Google не будет сопротивляться. Мы должны с вами вспомнить, как в 2018 году Роскомнадзор попробовал заблокировать Telegram. Telegram стал сопротивляться, и Роскомнадзор признал свое поражение, сказал, что Telegram пошел навстречу (что неправда), и снял блокировку.

Что меня бесит, кстати, в позиции западных интернет-компаний — это то, что они в отличие от Telegram сопротивляться не пытались. Вот заблокировали Instagram***. Instagram*** имел в России огромную аудиторию — 60 миллионов пользователей в день. Она сейчас снизилась до 15-17 миллионов, то есть почти в 4 раза. Instagram*** потерял аудиторию, потерял возможность вести бизнес и зарабатывать деньги. Не защитил интересы своих пользователей, которым нужна была эта коммуникационная среда. У Instagram*** технологических возможностей не меньше, а в разы, на порядок больше, чем было у Telegram в 2018 году. И они могли бы легко реализовать те же самые механизмы ухода от блокировок.

Если дойдет дело до блокировки YouTube, а Google примет это как должное и не будет бороться, он тоже будет пособником Путина

После года игры в кошки-мышки с Telegram Роскомнадзор сдался. А Instagram*** решил: «Мы просто оттуда уйдем, а вы делайте что хотите». Это, конечно, очень неверная позиция, потому что эта позиция, в том числе, мешает борьбе с пропагандой, борьбе с цензурой. Был бы у нас по-прежнему Instagram*** как приложение, как доступная неподцензурная площадка, которую Роскомнадзор не может заблокировать, это бы очень помогло распространению правды о войне.

В этом смысле компания Meta***, которая владеет Instagram***, играет на руку Путину. Мы об этом говорим на международных площадках и будем говорить больше.

Если все-таки дойдет дело до блокировки YouTube, а Google тоже примет это как должное и не будет бороться, он тоже будет пособником Путина в этом контексте и пособником весьма ключевым. И я думаю, что в Google это понимают лучше, чем в Meta***. Я думаю, что один из факторов, по которым, вопреки заявлению Ашманова, никто YouTube не блокирует, это то, что они далеко не уверены, что тот не будет сопротивляться, тогда они будут выглядеть совсем плохо.

Евгения Альбац: Если YouTube все же будет заблокирован, что будут люди делать в России? Какие у них будут варианты? VPN будет тут помогать?

Леонид Волков: Если они реально решат заблокировать YouTube, то тут как раз VPN нам скорей всего не поможет, даже очень хороший. Дело в том, что видеоконтент, который распространяется через YouTube, это самый тяжелый вид контента с точки зрения трафика. Одно дело — мы смотрим картинки, другое дело — прямая трансляция или видеоролик. Шифровать этот трафик довольно тяжело, да еще в режиме реального времени. И начинают возникать проблемы, связанные с вычислительными мощностями, с серверными мощностями этих VPN. Но это еще не всё. Дело в том, что для оптимизации трафика Google бесплатно расставил у российских провайдеров раздающие серверы. Ну, не только у российских — в любой стране. И Роскомнадзор знает, какие серверы где стоят, и может в любой момент потребовать от провайдеров их отключить или просто выкинуть. Это они могут сделать в любой момент, нам тут никакой VPN не поможет. В руках у Роскомнадзора, у Путина есть большой рубильник. То, что они этот рубильник не применяют, свидетельствует о том, что они прекрасно понимают все расклады и не хотят этого делать. Но если ситуация изменится, то нам надо быть морально готовыми, что нас отбросит немножко в каменный век, когда основной формой потребления контента снова станут текст и картинки.

Пропаганда, 25-й кадр

Евгения Альбац: В Telegram огромное количество каналов, которые передают любой антикремлевский контент, наряду с тем что там есть всякая параша кремлевская. Почему они ничего не могут сделать с Telegram?

Леонид Волков: После поражения 2018 года они решили, что в Telegram будут действовать не блокировками, а максимально агрессивным продвижением своего контента. И, честно говоря, немало в этом преуспели.

Евгения Альбац: То есть отбирают аудиторию?

Леонид Волков: До кого-то достукиваются. Вся эта пропагандистская ересь и нечисть работает как 25-й кадр, она незримо присутствует рядышком и влияет, так или иначе, на людей.

Евгения Альбац: А почему, вы можете объяснить? Я столкнулась с этим в провинции. Я никак не могла понять, почему 20-летние так же, как люди пенсионного возраста, с энтузиазмом относятся к войне. Притом что их могут забрать в армию, могут убить. Мне кто-то объяснил, что они не смотрят телевизор, но они читают телеграм-каналы, где идет то же промывание мозгов.

Леонид Волков: Статистически молодые против войны. По данным ВЦИОМа молодые люди в больших городах против войны где-то 80 на 20. В глубинке — 60 на 40. Даже по ВЦИОМ, где рисуют в целом поддержку войны 85%. Но если вы смотрите у них повозрастную разбивку, то эти безумные проценты у них получаются за счет пожилых людей и людей за пределами больших городов. То есть пропаганда работает плохо, но она все равно какому-то количеству людей отравляет голову. А за счет чего пропаганда работает? Она очень простая. В правде надо разбираться, надо анализировать. А тут тебе вот: «Америка — параша! Победа будет наша». Мы воюем со всем миром. Отлично! Простые яркие лозунги, за которыми можно спрятаться от реальности, которые позволяют очень удобно реальность игнорировать.

Кто боится хакеров

Евгения Альбац: В 2020-2021 году много говорилось о российских кибервойсках. Знаменитая история про хакеров, которые, как утверждали, работали на российскую разведку и сумели влезть в софтовые компании SolarWinds. Почти 200 компаний, которые использовали этот софт, оказались инфицированы, вирусы сидели там и собирали информацию. Это были и Microsoft, и Amazon, и Homeland Security, одна из служб Министерства внутренней безопасности США, и так далее.

А сейчас на целом ряде сайтов с удивлением пишут: «Почему Россия не используется кибератаки?» В самом начале войны была кибератака на министерства и ведомства Украины, а сейчас это все ушло. У вас есть объяснение, что случилось с российскими кибервойсками?

Леонид Волков: Случилась очень простая вещь. Не надо переоценивать их возможности. ФБК**** был объектом пристальнейшего внимания государства в сфере информационной безопасности в течение последних 11-ти лет. И так нас ломали, и сяк, и фишингами. Все, что им удалось — один раз купить базу данных у обиженного инсайдера. Наш собственный косяк, который нам дорого стоил. Но ни одного взлома не было. Не надо переоценивать возможности хакеров. Если люди соблюдают элементарные принципы информационной гигиены, то хакеры не страшны.

Что такое самая знаменитая успешная атака русских хакеров? Взлом электронной почты Демократической партии США, который привел к поражению Хиллари Клинтон в 2016-м году. Джон Подеста, начальник штаба Хиллари Клинтон, нажал на очень плохо сделанную фишинговую ссылку в очень плохо сделанном фишинговом письме. У меня в штабе Навального**** даже стажер умеет отличить фишинговое письмо от настоящего и знает правила информационной безопасности. Мы живем в очень токсичной среде, а американцы в 2016 году просто не ожидали, что такое возможно. И это стало для них, конечно, шоком.

И эти атаки: взлом Colonial Pipeline, нефтеперерабатывающей компании, мясной компании, мясокомбината, который делал сосиски — там не было ничего хитрого, это были атаки наудачу, рассчитанные на непуганых идиотов. Поэтому я могу себе представить, как это проходило в довоенное время. Но когда реально началась война, когда, действительно, те же украинцы ожидают, что их будут атаковать и взламывать, то наверно все-таки они ведут себя иначе, они немножко проверили и привели в порядок свою информационную систему. Почему у них должны были что-то взломать?

В битве хакеров и тех, кто защищается, броня — доступная, дешевая, которую легко купить — гораздо мощнее, чем снаряд

Есть важная военная метафора: «соревнование снаряда и брони». Снаряды всё мощнее, броня все мощнее. И на каких-то исторических периодах снаряды лучше пробивают, на каких-то периодах броня лучше работает. На флоте это так, в артиллерии, танках и так далее. В битве хакеров и тех, кто защищается, броня — доступная, дешевая, которую легко купить — гораздо мощнее, чем снаряд. Хакерский арсенал на самом деле довольно ограниченный и работает только против тех, кто не защищается или не понимает угрозы.

Есть, конечно, исключения. Известная история: Pegasus, израильская NSO Group, которая использует очень экзотические уязвимости, позволяет получить доступ к устройствам без ошибочных действий со стороны пользователя. Но это точечная история, это высокие технологии. А главное, это одноразовые истории. Если ты это делаешь массово, это сразу становится видно, и немедленно появляется новая броня. Но, судя по всему, у «легендарных русских хакеров» не было инструментов, сравнимых с Pegasus по эффективности.

Евгения Альбац: Я помню, когда был обнаружен в Solar Winds, на форумах вполне респектабельных институций говорили о том, что работу, которую сделали русские хакеры, могут сделать 3% хакеров в мире, что это высший пилотаж — то, что было сделано.

Леонид Волков: 3% — это довольно много. Коммерческого хакинга полным полно. Этим занимаются, наверное, сотни тысяч людей. И если есть что-то такое, что могут сделать 3% людей, то это не что-то сверхъестественное.

Санкции, информация и контрпропаганда

Евгения Альбац: Санкции — одно из важнейших направлений работы Международного ФБК****. Команда Навального составляла списки тех, кто, по ее мнению, заслуживает санкций. Что вы знаете о перспективах судебных исков, которые российские миллиардеры, которые попали под ограничения, подали Евросоюзу, оспаривая эти санкции? Вы писали на своем сайте, что их было около 30 человек, и еще 10 обратились в Евросоюз напрямую, рассчитывая, что Евросоюз сам отменит введенные санкции.

Леонид Волков: Ничего хорошего их не ждет. Во-первых, европейские суды — это очень медленно, очень долго. И как наши санкционные списки — процесс, которые занимает месяцы, так и у их попыток юридическими мерами эти санкции отбить тоже перспектива не многомесячная даже, а многолетняя.

Евгения Альбац: Но у Усманова-то получилось что-то. Против каких-то его компаний в США были сняты санкции.

Леонид Волков: Казначейство (США) выпустило генеральную лицензию, выводящую из-под санкций конкретную парочку усмановских компаний, где у него доля менее 50%, потому что американцам так было надо, потому что им надо было что-то у этих компаний купить. Это было инициативой самого Казначейства, это не было следствием действий со стороны Усманова.

Евгения Альбац: Точно так же, когда «Русал» попал под санкции, Дерипаска должен был сделать вид, что он ушел из руководства компании.

Леонид Волков: Санкции против «Русала» — это был эпатажный и резкий шаг Трампа, которому хотелось показать, что он борется с русскими олигархами. Это была частная непродуманная мера не в рамках санкционного режима, и Дерипаске было довольно легко из-под этого выйти.

Нынешняя ситуация кардинально отличается, потому что сначала были разработаны и приняты в Европе и Америке соответствующие законы, которые позволяют вносить в санкционный список людей, причастных к развязыванию и ведению агрессивной войны Путиным.

Поэтому пусть тратят деньги на юристов и что-то там доказывают в Европе. Я считаю, что это перспективы весьма сомнительны.

Покуда мы придерживаемся фактов, говорим правду и с этих позиций занимаемся контрпропагандой и боремся с кремлевскими нарративами, мы делаем правильно

Евгения Альбац: Алексей Навальный в своем публичном письме из колонии строгого режима, как мы знаем, сообщал, что вы создаете новостную службу. Как это будет сделано в российских условиях?

Леонид Волков: Мы поняли в какой-то момент, что мы сами являемся потребителями новостей, что нам надо агрегировать, собирать новости, вычленять только главное. У нас выходит ежевечерняя большая передача на «Популярной политике». У нас выходят сводки про военное положение. Мы ездим, встречаемся как политики, разговариваем по тем же санкциям, и нам нужно быть в курсе. Поэтому нам нужен свой агрегатор, который будет давать выжимку реально важных событий. И мы для внутреннего потребления сделали систему отбора главных новостей из проверенных источников, которым мы можем доверять. По своим внутренним принципам мы сделали небольшую редакционную группу для внутреннего потребления — для ведущих вечерних эфиров, для тех, кто участвует в политических встречах. Мы это делали во внутреннем режиме на протяжении пары месяцев, а потом поняли, что это классный информационный продукт, и почему бы им не делиться? Сейчас у нас свой телеграм-канал, называется «Сирена». По сути дела та самая новостная редакция, которая готовила для меня, для Навального, для ведущих вечерних новостей сводку всего самого главного, она публикует свою продукцию для всех желающих. Там уже 25 тысяч подписчиков в Telegram. Ну, а дальше мы будем на базе этой ленты упаковывать и другие информационные продукты. У нас планируется новостная передача на YouTube, где мы тоже будем рассказывать и объяснять эти новости. Это такой внутренний стартап нашей команды, который, к нашей радости, зажил своей собственной жизнью.

Евгения Альбац: Вы наверное знаете, что «Популярную политику» часто обвиняют в том, что это форма контрпропаганды. У вас есть что ответить на эти обвинения?

Леонид Волков: Почему обвиняют? Хвалят, наверное. Покуда мы придерживаемся фактов, говорим правду и с этих позиций занимаемся контрпропагандой и боремся с кремлевскими нарративами, мы делаем правильно. «Популярная политика» так и задумывалась. Мы гордимся этим, она такой и должна быть.

*Леонид Волков и Евгения Альбац внесены Минюстом в список физических лиц — «иностранных агентов».

**«Медиазона» в России признана «иностранным агентом».

***Meta признана в России экстремистской организацией и запрещена. Суд запретил также деятельность принадлежащих Meta Platforms социальных сетей Facebook и Instagram.

****ФБК в 2021 году признан экстремистской организацией и ликвидирован по решению суда. Штабы Навального также признаны экстремистскими организациями и запрещены в России. Международный ФБК создан в Европе соратниками Алексея Навального в марте 2022 года.