Политик Леонид Гозман*: В нарушение законов мафии

Говорят, у мафии было не принято вмешиваться в разборки семьи. Жен и детей не трогали.

Наши свободны от таких предрассудков. Сегодня они открыли уголовное дело против моей жены, которая, понимаю, виновна перед ними — она моя жена.

На меня они давно окрысились. Что, в общем, понятно: позволяю себе свое к ним отношение не скрывать. Как и высказывать надежду, что они сгинут, а мы — нормальные люди — останемся. И жить будем по-человечески, а не как под ними.

Они объявили меня иноагентом аккурат тогда, когда я был ненадолго в Европе. Все мои друзья обрывали телефон — не возвращайся, мол, в Россию, посадят. Мы с женой решили вернуться.

Вернулись. Полагаю, их это не только удивило, но и обидело — что ж ты нас не уважаешь, в грош не ставишь? Мы же тебе ясно сказали, а ты…

Открыли против меня уголовное дело. Абсолютно фейковое, за правонарушение, совершенное три года назад и караемое штрафом от 500 до тысячи рублей. Уже две недели расследуют.

Одновременно объявили в федеральный розыск — чтобы доставить к следователю, к которому я и так хожу ровно тогда, когда вызывает. Но мне про розыск не сказали. В результате меня задержали на выходе из следственного отдела и, покатав по разным отделениям полиции, в тот же следственный отдел и доставили: поймали, мол, беглеца.

Знаете, у меня нет к ним претензий — на войне как на войне. Но уголовное дело против моей жены ровно за то же правонарушение — это уже перебор. Даже Гитлер, на победе над которым они паразитируют, не тронул жену Штауффенберга (только не шейте мне реабилитацию нацизма — считаю Гитлера исчадием ада, его режим — одним из самых страшных в истории человечества, а 9 мая 1945 — великим днем). А вот их кумир, товарищ Сталин, даже термин специальный придумал — ЧСВР, член семьи врага народа — и отправлял в лагеря и жен, и детей. Нет ничего нового под солнцем.

Они строят из себя настоящих мужчин, бравируют своей брутальностью, гомофобией, обсценной лексикой. Но мужчины не воюют с женщинами и не берут их в заложники. У вас ко мне претензии, так вот он я! Со мной разбирайтесь!

Впрочем, кому я это говорю, нет у них никаких понятий.



* Леонида Гозмана российские власти внесли в реестр «иностранных агентов».