Глава Забайкалья: уровень рек растет на 20 сантиметров каждые два часа

В Забайкальском крае проходит паводок. По словам главы региона Александра Осипова, вода поднимается каждые два часа на 20 сантиметров. Он попросил поддержку федерального центра в 6 млрд рублей на строительство новых дамб.

Региональное МЧС сообщило, что подтоплено 28 жилых домов, 90 приусадебных участков. Уровень воды в реках повысился в Дульдургинском, Борзинском, Читинском и Александро-Заводском районах.

Самая сложная обстановка в Читинском районе. Уровень воды в реке Чита составил 247 см — при уровне опасного явления в 300 см.

Осипов выступил на совещании под председательством вице-премьера Виктории Абрамченко. По его словам, вода растет быстрее, чем прогнозировали синоптики.

По его словам, дополнительные 6 млрд рублей нужны были на 14 гидротехнических сооружений, еще 17 можно было бы капитально отремонтировать, а на 29 провести текущий ремонт. Это позволило бы защитить большую часть населенных пунктов от наводнений.

«Коммерсант» уточняет, что в 2021 году на ликвидацию последствий паводка Забайкалье получило из федерального бюджета 600 млн рублей. Их направили на строительство дамб и проектировку семи гидротехнических сооружений. Сейчас их начали строить.