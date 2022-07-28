Марину Овсянникову оштрафовали на 50 тысяч рублей за «дискредитацию армии»

Марину Овсянникову оштрафовали на 50 тысяч рублей по административному протоколу по статье о «дискредитации армии» (ст.20.3.3 КоАП РФ). Она выступила против «спецоперации» возле Басманного суда, когда избирали меру пресечения Илье Яшину*. Об этом журналистка сообщила на своей странице в соцсети.

О сути обвинений Овсянникова сказала, что фразу из ее интервью вырвали из контекста.

«Я вообще не понимаю, зачем мы все здесь собрались и тратим свое время. Все, что сейчас здесь происходит — настоящий абсурд. Я просто высказала свою антивоенную позицию. Вы выхватили мою фразу из интервью в защиту Ильи Яшина*, где я сказала, что война — это самое ужасное преступление 21 века. У вас есть на этот счет какие-то сомнения? Каждый нормальный человек в этом мире понимает, что война это ужас, кровь и миллионы покалеченных жизней. И никакие цели не могут оправдать убийство мирных граждан!» — сказала журналистка.

Свой процесс она назвала сфабрикованным, а его цель — запугивание всех граждан России, которые выступают с пацифистскими лозунгами.

Марина Овсянникова работала редактором Первого канала и во время прямого эфира выступила с антивоенным плакатом. Ее оштрафовали за «дискредитацию армии», она покинула Россию. Потом она вернулась и вышла с пикетом на набережную напротив Кремля.

*Илью Яшина Минюст России считает «иностранным агентом».