Компания по производству лифтов Otis продает бизнес в России

Компания по производству лифтов и подъемного оборудования Otis объявила о продаже бизнеса в России. Его выкупит российский холдинг S8 Capital Армена Саркисяна, пишет «Коммерсант». Другая компания — швейцарская строительная группа Holcim сегодня сообщила о попытке рейдерского захвата. Всего российский рынок покинули более 1200 иностранных предприятий.

О продаже российского бизнеса Otis сообщили в отчете за второй квартал 2022 года. Компания владела заводом по производству лифтового оборудования в Санкт-Петербурге и сервисной сетью. Предприятия возобновят работу и начнут принимать заказы с 1 августа, сообщили в Минпромторге. По словам министра Дениса Мантурова, переговоры были долгими, но российская площадка полностью сохранит работоспособность: все оборудование и технологии сохранятся, запчасти также будут поставлять.

Otis приостановила работу с 14 марта из-за боев в Украине. В России около трети лифтов иностранного производства. Стоимость сделки по продаже Otis S8 Capital оценивается в 3 млрд рублей, что может быть в два раза ниже цены до кризиса.

В Российском союзе промышленников и предпринимателей (РСПП), писали «Ведомости» в июне, дисконт при продаже уходящих с российского рынка иностранных компаний оценивали в 50% и более.

«Когда договариваются уходящие компании с будущими покупателями, то дисконт на Россию там заведомо выше 50% от последней официальной оценки, которая с полгода действует», — заявил Александр Шохин, глава РСПП.

На фоне выхода с российского рынка иностранных инвесторов в российском подразделении швейцарской строительной группы Holcim сообщили о попытке рейдерского захвата. Неизвестные подали документы в Федеральную налоговую службу для изменения состава входящих в Holcim юридических лиц. Решением Ленинского районного суда внесли изменения, но в головной компании оказались не в курсе дела. Иск к компании о многомиллионном долге подали также в Чечне, но с истцом подразделение не было связано.

«Документы, представленные истцом по указанному делу, не выдерживают никакой критики как с точки зрения их содержания, так и исполнения»,— пояснили в компании.

Всего, по данным «Коммерсанта», из России ушло больше 1200 иностранных брендов. Только малая часть списка: