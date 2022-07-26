FT: Китай снизил инвестиции в Россию по программе «Один пояс, один путь» до нуля

Financial Times сообщила, что Китай снизил инвестиции в Россию по программе «Один пояс, один путь» до нуля. Такие выводы сделали аналитики Green Finance & Development Center при шанхайском университете Фудань.

Сейчас китайский фокус инвестиций смещает на Саудовскую Аравию — теперь это главный бенефициар китайского глобального проекта. Инвестиции в Саудовскую Аравию, по подписанным соглашениям, составят 5,5 млрд долларов. Сотрудничество укрепляют в области энергетики и строительства.

Это связано в тем, что Китай не хочет попасть под санкции, которые наложены на Россию в связи с боями в Украине. Однако российские нефть и газ Пекин продолжает закупать.

Проект «Один пояс, один путь» был основан в 2013 году. В 2021 году Россия и Китай заключили соглашения на 2 млрд долларов. Но сейчас инвестиции впервые снизились до нуля.