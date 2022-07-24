Кто победит в экономической войне — Россия, Украина или Запад?

FINANCIAL TIMES

В среду 20 июля Украина, с согласия западных государственных кредиторов, приостановила выплаты по долгам, как минимум, до конца 2023 г.

Это стало напоминанием об экономических аспектах войны в Украине: война — не только вторжение армии и захват земель. Война также является серьезным испытанием экономической устойчивости Украины, ее западных союзников и России. Поэтому стоит присмотреться, как держатся экономики всех участников конфликта.

Украина

Нет сомнений в том, что Украина пострадала больше всех. Объявление о дефолте стало новым поворотом политики Киева. Ранее Украина клялась выполнить свои обязательства в полном объеме, какой бы ни была цена войны.

Но сейчас дефицит бюджета страны уже составляет около $5 млрд в месяц. Казначейство США высказывает опасение, что власти опустошают государственные финансы Украины, печатая деньги для покрытия дефицита. Необходимы десятки миллиардов долларов западной помощи, чтобы обратить вспять скатывание к инфляции и экономическому беспорядку.

Каковы размеры ущерба, нанесенного украинскому экономическому производству вторжением России? В своем анализе на сайте voxeu.org руководитель отдела исследований Центрального банка Украины Михнеа Константинеску вместе с Калле Каппнер и Никодемом Шумило подсчитали, что в самом начале войны экономическая активность упала на 45%, но в апреле восстановилась примерно до 85% от довоенного уровня. Однако это все равно сильнейший удар.

В то же время авторы делают и важное замечание. Оккупированные регионы, такие как Херсон, вносят гораздо меньший вклад в национальное производство, чем Киевская область, на которую приходится почти 30% валового внутреннего продукта и которая остается свободной.

С другой стороны, по прогнозам премьер-министра Дениса Шмыгаля, послевоенное восстановление Украины будет стоить $750 млрд. Это почти в пять раз больше, чем США выделили на восстановление Западной Европы после Второй мировой войны — и такая оценка еще может быть заниженной.

Экономики стран ЕС и Великобритании также испытывают трудности, хотя, конечно, и не такие серьезные. В своих последних прогнозах Европейская комиссия утверждает, что в третьем квартале 2022 г. инфляция в еврозоне достигнет рекордного уровня в 8,4%. Тогда как реальный рост валового внутреннего продукта составит 2,6% в этом году и 1,4% в следующем.

Главный вопрос заключается в том, как Европа будет удовлетворять свои энергетические потребности зимой, если Россия прекратит поставки газа. На этой неделе МВФ заявил, что возможное российское эмбарго приведет в 2023 г. к экономическому спаду более чем на 5% ВВП в Чехии, Венгрии, Италии и Словакии.

Данные Евростата, статистического агентства ЕС, иллюстрируют зависимость ЕС от российских поставок газа, нефти и угля.

Прогноз аналитиков Deutsche Bank в отношении Германии особенно мрачен — она зависит от российского газа в значительной степени. Deutsche Bank предвидит наступление рецессии уже к концу этого года. Наибольшее беспокойство вызывает воздействие любого российского газового эмбарго. Как говорится в прогнозе, «в сценарии полного отключения газа ожидается, что рационирование газа приведет к падению ВВП на 5-6% в 2023 г.».

Перспективы Великобритании мрачны из-за тех же факторов, которые влияют и на Европу, и потому что британская торговля страдает от Brexit, а уровень производительности труда там хронически низок. Независимая организация Управление по бюджетной ответственности сообщает, что реальные располагаемые доходы населения упадут на 2,2% в 2022-23 финансовом году, и это может стать самым большим ежегодным снижением с момента начала статистики в 1956-57 гг.

Подводя итог, можно сказать, что все зависит от того, удастся ли убедить европейское общественное мнение продолжать поддерживать Украину во время экономического кризиса стран Европы. Для этого потребуется политическое лидерство высокого порядка.

Россия

Кремль ставит российскую экономику, включая частный сектор, на рельсы военного положения на длительную перспективу. Представляя целый ряд новых мер, бывший заместитель премьер-министра Юрий Борисов заявил, что их цель — «гарантировать поставки оружия и боеприпасов».

На Западе много спорят о том, насколько санкции ослабляют российские военные усилия. В своей статье на сайте voxeu.org заслуженный профессор экономики Уорикского университета Марк Харрисон утверждает, что санкции работают, потому что они сокращают российский импорт и вызывают отток капитала. «Российская экономика страдает от кровопотери со все возрастающей скоростью», — пишет он.

То, что Европа все еще платит России миллиарды евро за поставки энергоносителей, не меняет дела. Харрисон считает, что эти деньги не идут на финансирование военных действий России. Вместо этого она накапливает неликвидные остатки иностранной валюты. «Если они не могут быть использованы для импорта ресурсов в Россию, то они не оплачивают войну Путина», — считает Харрисон.

Джон Брайсон из Бирмингемского университета говорит, что изоляция России от глобальных сетей поставок наносит ущерб ее научно-исследовательским разработкам и производству. И новый «антисанкционный» автомобиль «Лада» поставляется без подушек безопасности, ABS, технологий ограничения выбросов, GPS навигации и современных систем ремней безопасности.

Тем не менее это не значит, что Россия собирается скоро закончить войну. Сегодня уже ясно, что это война на истощение, и исход ее зависит от того, какая из сторон имеет больший запас экономической прочности.

Фото: Разрушенные здания в городе Бахмуте. Igor Tkachev/AFP



