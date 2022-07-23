3303 протокола за «дискредитацию» российской армии

Такое число дел возбуждено с момента введения статьи 20.3.3 КоАП 4 марта 2022 года, сообщает Телеграм-канал юриста Павла Чикова

В среднем, пишет Чиков, ссылаясь на данные МВД РФ и сайт «Сетевые свободы», полиция составляет 35 протоколов о дискредитации вооруженных сил РФ каждый рабочий день.





