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#Репрессии
3303 протокола за «дискредитацию» российской армии
23.07.2022
Такое число дел возбуждено с момента введения статьи 20.3.3 КоАП 4 марта 2022 года, сообщает Телеграм-канал юриста Павла Чикова
В среднем, пишет Чиков, ссылаясь на данные МВД РФ и сайт «Сетевые свободы», полиция составляет 35 протоколов о дискредитации вооруженных сил РФ каждый рабочий день.
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