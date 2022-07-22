В Абхазии протестуют против передачи 184 гектаров земли России

В Абхазии начались протесты против передачи России 184 гектаров земли, 115 гектаров акватории и всех строений госдачи в Пицунде. Усадьбу в реликтовом парке планируют перестроить под резиденцию Владимира Путина, пишет «Сирена».

Президент непризнанной Абхазии Аслан Бжания 20 июля на встрече с жителями подтвердил, что участок планируют передать России. Протесты начались в тот же день: граждане хотели сохранить уникальный заповедник в собственности Абхазии.

Законность такого соглашения 21 июля планировал проверить Конституционный суд. Как пишет «Новости-Грузия», парламент на фоне протестов отложил рассмотрение соглашения о передаче земли.

Бжания говорил, что по договору 1995 года Абхазия передавала России Пицунду в безвозмездное пользование. Президент Абхазии признавал, что Пицунда нужна России, поскольку там любит бывать Путин, да и у России больше денег для обустройства курорта.

«Эта тема была обозначена президентом Российской Федерации. Я считаю правильным передать российской стороне здания и сооружения. Речь не идет о том, что мы передаем им в собственность землю. Земля в собственность не передается. Неоднократно на эту государственную дачу приезжал президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин. Мне также доводилось быть там на встрече, это было 25 августа 2013 года. После этого он тоже туда приезжал», — цитирует президента Абхазии «Эхо Кавказа»*.

*«Эхо Кавказа» Минюст России считает «иностранным агентом».