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#Новости

ВВС: под завалами школы в Краматорске погибли три человека

22.07.2022

Минобороны России сообщило, что в школе располагался пункт дислокации военных

ВВС со ссылкой на ГСЧС Украины сообщает, что под завалами школы в Краматорске обнаружили тела трех погибших. По данным Минобороны РФ, в школе располагался временный пункт дислокации военных. 

Погибшие — трое мужчин. Школа была атакована в ночь на четверг. По данным ГСЧС под удар попали две школы в Краматорске и Константиновке. 

Минобороны России сообщило, что «в результате удара высокоточным оружием наземного базирования уничтожен пункт временной дислокации националистического формирования «Черная сотня», развернутый в здании школы № 23 города Краматорск. Ликвидировано до трехсот националистов и свыше 40 единиц специальной техники». 


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