ВВС: под завалами школы в Краматорске погибли три человека

ВВС со ссылкой на ГСЧС Украины сообщает, что под завалами школы в Краматорске обнаружили тела трех погибших. По данным Минобороны РФ, в школе располагался временный пункт дислокации военных.

Погибшие — трое мужчин. Школа была атакована в ночь на четверг. По данным ГСЧС под удар попали две школы в Краматорске и Константиновке.

Минобороны России сообщило, что «в результате удара высокоточным оружием наземного базирования уничтожен пункт временной дислокации националистического формирования «Черная сотня», развернутый в здании школы № 23 города Краматорск. Ликвидировано до трехсот националистов и свыше 40 единиц специальной техники».