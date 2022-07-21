Bloomberg: первое дело о военных преступлениях России представят зимой

Bloomberg пишет, что Международный уголовный суд в Гааге может представить первое дело о военных преступлениях России уже зимой. Однако окончательная дата не установлена, и рассмотрение могут отодвинуть.

Источники Bloomberg отказались раскрыть конкретные подробности рассматриваемого дела. Международная следственная группа была сформирована в марте 2022 года для сбора доказательств предполагаемых преступлений России в Украине. В нее вошли следователи нескольких европейских стран.

Отдельно Международный уголовный суд и Украина ведут переговоры о том, чтобы Киев доставил как минимум одного российского военнопленного, который мог бы дать показания против старших российских командиров.

По данным Верховного комиссара ООН, в Украине зафиксированы более 11500 жертв среди гражданского населения. По состоянию на 12 июля убито 5024 гражданских, в том числе около 300 детей, но в ООН ожидают, что фактические цифры значительно выше.

США пока не планируют участвовать в работе следственной группы, но рассматривают условия, на которых они могли бы сотрудничать, не вступая в противоречие с законами и политикой США.

Bloomberg добавил, что российские военные обвиняются в нанесении ударов по гражданским объектам, убийстве мирных жителей в Буче и других городах Украины. В Минобороны отрицают все обвинения в военных преступлениях, убийства мирных жителей в Буче в ведомстве назвали постановкой.