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#Новости

Дольщики в Уфе объявили голодовку

21.07.2022

Они ждут квартиры с 2010 года

В Уфе дольщики одного из самых старых недостроев ЖК «Дуслык Строй» объявили бессрочную голодовку. Они должны были получить квартиры в 2010 году, пишет «Башинформ»‎.

По данным журналистов, голодовки уже были в 2015 и 2017 году. Дома инвестор достроить все равно не смог. Дом включили в программу достройки как объект высокой степени готовности, но для начала работ нужно признать застройщика банкротом. Но суды отказывают в этом. 

Дольщики не только пытались признать застройщика  банкротом, но и пробовали возбудить в отношении него уголовное дело. Но в УМВД отказали. 



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