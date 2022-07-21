Дольщики в Уфе объявили голодовку

В Уфе дольщики одного из самых старых недостроев ЖК «Дуслык Строй» объявили бессрочную голодовку. Они должны были получить квартиры в 2010 году, пишет «Башинформ»‎.

По данным журналистов, голодовки уже были в 2015 и 2017 году. Дома инвестор достроить все равно не смог. Дом включили в программу достройки как объект высокой степени готовности, но для начала работ нужно признать застройщика банкротом. Но суды отказывают в этом.

Дольщики не только пытались признать застройщика банкротом, но и пробовали возбудить в отношении него уголовное дело. Но в УМВД отказали.