Лавров: Венгрия просит увеличить поставки газа из России

Сегодня в Москве проходит встреча глав МИД России и Венгрии. Сергей Лавров и Петер Сийярто говорили об энергетической безопасности, расширении сотрудничества. Как передает «Коммерсант»‎, Венгрия попросила Россию увеличить поставки газа. Эту просьбу рассмотрят в России.

По данным ТАСС, Венгрии необходимо еще 700 млн кубометров газа.

Ранее Петер Сийярто был в Москве 1 февраля. Тогда переговоры длились около полутора часов и касались разных вопросов: от энергетики и промышленности до здравоохранения, продуктов питания и исследования космоса.