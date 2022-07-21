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#Новости

Лавров: Венгрия просит увеличить поставки газа из России

21.07.2022

Глава российского МИД сказал, что просьба будет рассмотрена

Сегодня в Москве проходит встреча глав МИД России и Венгрии. Сергей Лавров и Петер Сийярто говорили об энергетической безопасности, расширении сотрудничества. Как передает «Коммерсант»‎, Венгрия попросила Россию увеличить поставки газа. Эту просьбу рассмотрят в России. 

По данным ТАСС, Венгрии необходимо еще 700 млн кубометров газа. 

Ранее Петер Сийярто был в Москве 1 февраля. Тогда переговоры длились около полутора часов и касались разных вопросов: от энергетики и промышленности до здравоохранения, продуктов питания и исследования космоса. 


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