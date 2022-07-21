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#Новости
В Италии очередной правительственный кризис
21.07.2022
Премьер-министр Италии Марио Драги второй раз за неделю подал в отставку. Досрочные выборы скорее всего пройдут в октябре
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