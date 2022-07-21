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#Новости

В Италии очередной правительственный кризис

21.07.2022

Премьер-министр Италии Марио Драги второй раз за неделю подал в отставку. Досрочные выборы скорее всего пройдут в октябре

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