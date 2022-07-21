Минюст просит ликвидировать АНО «Еврейское агентство «Сохнут»

РБК сообщило, что в Москве 28 июля в Басманном суде начнется процесс по ликвидации АНО «Еврейское агентство «Сохнут». Организация занимается репатриацией в Израиль и помощью репатриантам.

Организацию требует ликвидировать Минюст Москвы. 28 июля будет досудебная подготовка, после назначат заседание.

Агентство «Сохнут» основали в 1929 году, оно способствовало репатриации евреев в палестинские земли, а после обретения независимости Израиля — в израильское государство. Отделения действуют в регионах России.

Израильская пресса сообщала 5 июля, что российское правительство потребовало от руководства «Сохнут» прекратить деятельность в России. В организации подтвердили получение такого письма, но о немедленном прекращении речи не шло.

По данным Jerusalem Post, российские власти заподозрили «Сохнут» в незаконном сборе информации о российских гражданах.