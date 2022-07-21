Следком не увидел признаков преступления в смерти Дмитрия Колкера

Правозащитник Павел Чиков сообщил, что Следственный комитет не обнаружил в смерти ученого Дмитрия Колкера признаков преступления. Заявление адвоката он перенаправил в ФСБ.

Получается, что теперь сотрудники ФСБ проведут проверку нарушения закона в действиях сотрудников ФСБ, добавил юрист.

Дмитрий Колкер умер в СИЗО «Лефортово» 2 июля. Его обвинили в госизмене после лекций в Китае, и 30 июня Новосибирский суд отправил его под стражу. Ученого перевезли в «Лефортово». Там он умер.

В суде силовики представили справку о его состоянии здоровья — терапевт областной больницы выдал заключение, что Колкер может участвовать в следственных действиях. Только заболевание врач написал не то, и лечился ученый в частной клинике, а не в областной больнице.