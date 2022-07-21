В России могут начаться проблемы с ремонтом медтехники

В России может начаться дефицит медтехники. По постановлению правительства теперь для вывоза широкого спектра аппаратуры необходимо разрешение Минпромторга. Уже в ближайшее время несколько тысяч позиций могут остаться без обслуживания и запчастей, сообщил «Коммерсант».

В ассоциации призывают ослабить временный запрет на вывоз некоторых товаров. Соответствующее письмо отправлено на имя премьер-министра России. В IMEDA входит более 70 компаний рынка медтехники.

Временный запрет на вывоз касается более 200 наименований товаров: от транспортных средств до медоборудование. В правительстве необходимость запрета аргументировали необходимостью обеспечить внутренний рынок. Но медицинская продукция не попала под санкции.

В IMEDA предлагают хотя бы скорректировать запрет, чтобы была учтена специфика медтехники: гарантийный ремонт или сервисное обслуживание ее производят в сертифицированном сервисном центре, обычно — в той же стране, где она произведена. Если что-то можно отремонтировать в России, то в любом случае необходимо отслужившие запчасти отвезти назад, в том числе для изучения производителем.

Сейчас нужно вывезти несколько тысяч позиций. Большая часть аппаратов КТ, МРТ, УЗИ в России произведена в Европе, США и странах Азии. В Минздраве сообщили, что о проблеме знают и предлагают выдавать временные разрешения на вывоз.